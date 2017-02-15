2024 Avrupa Şampiyonası Adaylık Bilgilendirme Toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören tarafından TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirildi.

UEFA Kriterlerine göre en az 30 bin kişilik statlar aday

Orhan Saka Salonu'nda yapılan toplantıda Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de yer aldı. UEFA 2024 Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği için başvuruda bulunan Türkiye, bu organizasyonu alması halinde karşılaşmalar 10 statta oynanacak. UEFA Kriterleri gereği en az 30 bin koltuk kapasiteli statlarda oynanacak maçlara Malatya mevcut şartlarda ev sahipliği yapamayacak.

İHA