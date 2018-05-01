Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
gök gürültülü hafif yağmurlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
104283
ALTIN
172.140
DOLAR
4.0895
STERLİN
5.5925
EURO
4.9188

‘2023’e Doğru Yeni Türkiye’ Paneli Düzenlenecek

Yeşilyurt Belediyesi ile Milli Türk Talebeler Birliği Malatya Şubesi, ‘2023’e Doğru Yeni Türkiye’ konulu panel düzenleyecek.

‘2023’e Doğru Yeni Türkiye’ Paneli Düzenlenecek

Yeşilyurt Belediyesi ile Milli Türk Talebeler Birliği Malatya Şubesi, ‘2023’e Doğru Yeni Türkiye’ konulu panel düzenleyecek.

01 Mayıs 2018 Salı 12:04
‘2023’e Doğru Yeni Türkiye’ Paneli Düzenlenecek

Panelin 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü Kongre ve Kültür Merkezinde saat 19.30’da düzenleneceğini açıklayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Yeşilyurt Belediyesi olarak kültürel etkinliklerimiz kapsamında Milli Türk Talebeler Birliği Malatya Şubesi ile ortaklaşa ‘2023’e Doğru Yeni Türkiye’ Konulu panel düzenleyeceğiz. Panelimize konuşmacı olarak SETA Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden Prof.Dr.Muhittin Ataman, Başbakanlık Kamu Dip. Koordinatörü Doç. Dr. Ali Osman Öztürk ile Başbakan Müşaviri Doç.Dr. Mehmet Babacan katılacaklardır. Tüm hemşehrilerimizi panelimize davet ediyoruz” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
YEŞİLYURT BELEDİYESİPanel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yağmur, Bir Yağdı Pir Yağdı
Yağmur, Bir Yağdı Pir Yağdı
Malatya'da Huzur  Uygulaması
Malatya'da Huzur  Uygulaması
Fotokamp Tarihi Belli Oldu
Fotokamp Tarihi Belli Oldu

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim