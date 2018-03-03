2023 'E KADAR 727 ADET BARAJ TAMAMLANACAK

Bu anlamda DSİ, vatandaşların kuraklığı en az hissetmesi için 2023 yılı sonuna kadar 727 adet barajın tamamlanmasını hedefliyor.

Son 15 yılda; Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2003 yılına kadar 276 adet baraj inşa edilerek işletmeye alınmıştı.2003-2017 yılları arasında 508 adet baraj tamamlandı. 2023 yılı sonuna kadar 727 adet barajın tamamlanması hedefleniyor.

Sulamaya açılan arazilerle çiftçilere32 milyar TL zirai gelir artışı sağlandı. 2003 yılı başında toplam sulanabilir alan 48 milyon dekar iken, son 15 yılda 17 milyon dekar arazinin sulamaya açıldığını ifade eden DSİ Genel Müdürü Murat Acu, “Ülkemizde toplam 85 milyon dekar sulanabilir zirai arazinin, 65 milyon dekarı sulamaya açılarak, sulu tarım ile birlikte çiftçilerimize 32 milyar TL zirai gelir artışı sağlandı” dedi.Acu, Malatya’nın da içinde bulunduğu bölgede yapılan çalışmaları aktardı.

“SULAMA, ZİRAATTA ÇARPAN ETKİSİ GÖSTEREN BİR YATIRIMDIR”

Genel Müdür Acu, “Sulu tarıma geçiş başta tarım sektörüne hizmet sunmakla birlikte diğer sektörlere de itici bir güç olmaktadır. Ziraat ile beraber gübreci, nakliyeci ve işçi olmak üzere ziraate dayalı sanayiye ve hizmet sektörüne de (lojistik, ticaret vs. gibi) önemli katkılar sağlanmış, tarım bu sektörlerin lokomotifi haline gelmiştir.Örneğin sulamanın ilk yıllarında (Şanlıurfa’da) traktör sayısı 13.022 iken,sulama ile birlikte makinalı tarıma ilgi artmış olup, sulama sonrası projealanında zirai üretimde mekanizasyon düzeyi oldukça ilerlediği görülmüştür. 2017 yılında 18 bin 265 adet traktör bulunmaktadır. Traktör sayısınca da diğer tarım alet ve makinaları da mevcuttur. Traktör ekipmanları, ilaç ve gübre atma makineleri, çapa makineleri hemen hemen her köyde bulunmaktadır.Suni gübre ve zirai ilaç kullanımı konusunda da bölgemizde artan sulama alanına bağlı olarak da yeterli düzeye ulaşmıştır.Sulama ve sulamanın etkisiyle daha etkin ve yoğun teknoloji kullanımı, uygulanan tarım tekniği ve kültürel uygulamaların etkisiyle tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa sebep olmaktadır. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması gayesine hizmet etmekte;bir taraftan da hayat kalitesini yükselttiği için göçü önlemektedir” sözlerini kaydetti.

SUYUMUZUN DÖRTTE ÜÇÜNÜ SULAMADA KULLANIYORUZ

Ülkemizde ki suyun 40 milyar metreküpünü (yüzde 74) sulamada, -7 milyar metreküpünü (yüzde 13) içme-kullanma suyu,-7 milyar metreküpünü (yüzde 13) sanayi suyu ihtiyacını karşılamadakullanılmakta olduğunun altını çizen DSİ Genel Müdürü Murat Acu, “Basınçlı borulu şebekelerin yapımının artırılması ve klasikyöntemlerle sulama yapılan eski sulamaların rehabiliteedilmesi ile sulamada kullanılan yüzde 74’lük su oranınındüşürülmesini hedeflemekteyiz” diye konuştu

SULAMADA ÖNCELİĞİMİZ 5 YILDIZLI PROJELER

Sulama projelerinde önceliklerinin 5 Yıldızlı Projeler olduğunun altını çizen Acu, “DSİ tarafından ‘Yatırım Programına’ teklif edilecek aday sulama projelerinde; çiftçilerin sulama talebinin olması, arazinin verimli olması, su kaynağının (baraj veya gölet) hazır olması, cazibe sulaması yapılabilmesi,toplulaştırmanın yapılabilir olması gibi kriterlere göre değerlendirildiğini belirterek, bu kıstasların tamamını sağlayan projelere, 5 Yıldızlı Sulama Projeleri adını vermekteyiz” dedi.

DSİ tarafından geliştirilen sulama projeleriyle zirai sektörde 6,5 milyon kişiye ilave istihdam imkanı sağlandığını belirten Acu, “Bu sayı dikkate alındığında, DSİ projelerinin takriben 18 milyon kişinin geçiminin sağlanmasına doğrudan veya dolaylı rol oynadığı ortaya çıkmaktadır.Sulama ve sulamanın etkisiyle daha etkin ve yoğun teknoloji kullanımı, uygulanan zirai teknik ve kültürel uygulamaların etkisiyle tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudanve dolaylı artışa sebep olmaktadır. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğunazaltılması gayesine hizmet etmekte; bir taraftan da hayat kalitesini yükselttiği için göçü önlemektedir.DSİ tarafından geliştirilen sulamalar ürün çeşitliliğini de arttırmaktadır. Sulanan alandaki bitki desenindeki gelişmeler incelendiğinde en dikkati çekici nokta,sulamadan önce kuru tarım yapılan alanlarda hububat ağırlıklı ekim yapılırken, sulamadan sonra ürün çeşitliliği meydana gelmesidir. Son yıl verilerine göre, DSİ tarafından geliştirilen sulamalarda bitki deseni; yüzde 15 pamuk, yüzde 19 hububat, yüzde 23 mısır, yüzde 7 şekerpancarı, yüzde 6 sebze, yüzde 1 bakliyat, yüzde 6 meyve, yüzde 3 narenciye, yüzde 3 ayçiçeği, yüzde 4 yem bitkisi, yüzde 3 bağ ve yüzde 10 diğer ürünler şeklinde gelişmiştir.DSİ tarafından işletmeye açılan sulamalarda üretim değeri sulamadan önceki duruma göre 6 kat artmıştır” ifadelerine yer verdi.

Acu, “Sulama projeleri ile kırsaldaki göçün önlenerek vatandaşın yerinde istihdamı sağlanacak, tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlanacak, gelir artışı elde edilecek, Ülkenin mevcut depolama kapasitesinin arttırılması ile küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması sağlanacak,yeraltısuyu potansiyeli emniyetli rezervde tutulacak, yeraltısuyundan pompajlı sulamaların cazibeli sulamaya dönüştürülmesi neticesinde enerji tasarrufu sağlanarak üretim maliyeti düşürülecek, taşkın zararları ve toprak erozyonu önlenecektir” sözlerini kaydetti. (Haber Merkezi) - busabahmalatya.com