"2019'DA HEKİMHAN'I  AK BELEDİYEYLE TANIŞTIRACAĞIZ"

Kahtalı, kongre süreci sonrası başladığı ziyaretleri kapsamında Hekimhan'da AK Parti İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi. Kalan 11 aylık süreci en iyi şekilde değerlendireceklerini ifade eden Kahtalı, "Nasip olursa inşallah 2019'da yapacağımız yerel seçimlerde Hekimhan'ı da ak belediyeyle tanıştırmış olacağız. Hekimhan bu güne kadar teşkilatlarımızın büyük bir özverisiydi, her seçimde oylarını arttırarak gelmiş bir teşkilat. Hekimhanlı hemşehrilerimiz de AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımıza inşallah önümüzdeki süreçte de daha yüksek destek vererek hem yereldeki seçimlerde hem de genelde ki seçimlerde inşallah başarı elde edeceğiz. Hekimhan nüfusu azalan, 16 bin 735 nüfusu ve 14 bin seçmeni olan, 2 bin 995 üyemizin bulunduğu bir ilçemiz. Burada 65 mahallemiz var. Bu mahallelerimizde de toplamda 85 sandığımız var. Önümüzde 11 ay gibi bir süreç kaldı. Bu süreci de iyi bir şekilde değerlendirmek adına hep birlikte inşallah yeni bir yol haritası koyacağız ve toplamda bulunan 65 mahallemizin tamamını da hem yönetimdeki arkadaşlarımız hem meclis üyesi arkadaşlarımız hem kadın kollarımız hem de gençlik kollarımız hep beraber inşallah ilden vereceğimiz destekle önümüzdeki süreci en iyi şekilde değerlendireceğiz" diye konuştu.busabahmalatya.com