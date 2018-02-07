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2017’de 153 bin başvuru yapıldı 

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezine 2017 yılında 153 bin başvuru yapılırken, talep şeklinde yapılan başvuruların yüzde 99.6’sı sonuçlandırıldı. 

2017’de 153 bin başvuru yapıldı 

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezine 2017 yılında 153 bin başvuru yapılırken, talep şeklinde yapılan başvuruların yüzde 99.6’sı sonuçlandırıldı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
07 Şubat 2018 Çarşamba 14:24
2017’de 153 bin başvuru yapıldı 

Yaşamı kolaylaştırmak için her alanda önemli çalışmalar gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Çağrı Merkezi aracılığıyla haftanın 7 günü 24 saat halka kesintisiz hizmet veriyor. Vatandaşların Belediyeye gelmeden istek, talep ve şikayetlerinin karşılanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çağrı Merkezi, istek, talep ve şikayetleri ilgili birimlere yönlendirerek kısa bir süre içerisinde sonuçlandırıyor.


2017 yılında 153 bin çağrı
Vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili istek ve şikayetlerini, Belediye’ye gitmeden telefonla Çağrı Merkezini arayarak çözüme ulaştırıyor. Çağrı Merkezi’ne iletilen istek ve şikayetler kısa sürede sonuçlandırıldığı için vatandaşlar memnuniyetlerini dile getiriyorlar.
Verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi’nin 444 51 44 numaralı Çağrı Merkezi’ne 2017 yılı içerisinde toplam 153 bin 21 bin başvuru yapıldı. Yapılan başvuruların 18 bin 14’ü taleplerden oluşurken, geri kalan 135 bin civarı ise öneri, bilgi ve rehberlik gibi taleplerden oluştu.


Şikayetler 99.6 oranında sonuçlandırıldı
Çağrı Merkezi kanalıyla Malatya Büyükşehir Belediyesine iletilen 18 bin dolayındaki talebin tamamına yakını sonuçlandırıldı. 1 yıl içerisinde 18 bin 14 şikayetin 17 bin 942’si sonuçlandırılırken, sonuçlandırılan şikayet oranı yüzde 99.6 seviyesine ulaştı. Sonuçlanmayan yüzde 0.4 oranındaki şikayetlerin ise takip süresinin uzunluğundan kaynaklı olduğu kaydedildi.busabahmalatya.com 

İHA

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