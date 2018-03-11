Toplantının açılışında söz alan Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Biz temelde insanlara faydalı olmayı hedefleyen bir teşkilatız. Sendikacılık yaparken, haklının yanında, haksızın karşısında olmaya özen gösteriyoruz. Sendikacılık aynı zamanda insan onurunu savunmaktır, bizim yazılı olan ve olmayan referanslarımız vardır. Asla bu referanslardan sapmamalıyız. Bulunduğumuz yerde gündemi bizler belirlemeliyiz. Hele hele başkalarının olumsuz propagandalarına alet olmamalı, düşüncemizi çekinmeden ifade ederek durumu lehimize çevirmeliyiz. Bizim sağımızda yer alanlar derin güçlerle kol kola yürürken, solumuzda yer alanlar bu toplumun değerleriyle kavga ve çatışma halindedir.

Biz ise bu toplumun ortak değerleriyle barışık bir sendikacılık yapıyoruz. Türkiye'de memur sendikacılığı ancak Memur-sen ve Eğitim-Bir-Sen'in sahaya inmesiyle gerçek değerini bulmaya başladı. ülkemizin birliği, Milletimizin dirliği her şeyin üzerindedir. Biz biliyoruz ki çilesini çekmediğimiz şey bizim değildir. Öyleyse önce sendika yöneticileri olarak bizlerin sağlam ve güçlü bir teşkilat bilincine sahip olmamız elzemdir. Akabinde tüm üyelerimize bu sendikal bilinci taşımak zorundayız. Yapacağımız alan çalışmalarında ilkelerimizden taviz vermeden, süreklilik arzeden bir metodla sendikacılığı anlatmalıyız. Bu çalışmalarımızda kişiyi etkilemek için, duygu ve inançlara, yarar-çıkarlara, ihtiyaçlara , yeteneklere, ilgi alanlarına hitap etmeliyiz” şeklinde konuştu.



Eğitim-Bir-Sen Malatya Şubesi olarak yaptıkları çalışmalara da değinen Yıldırım, “İlçe ve işyeri gezilerimizi periyodik olarak sürdürüyoruz. Kudüs'e ve Mescidi Aksa'ya sahip çıkmak için 2017 Aralık ayında kitlesel eylemler yaptık. Sözleşmeli aday öğretmenlerimiz için sınava hazırlık kitabı dağıttık ve deneme sınavları yaptık. Eğitimciye şiddete dur demek için açıklamalarda bulunduk. lrak depreminde mağdur olanlar için nakdi yardımda bulunduk. Arakan ve Suriyenin Doğu Guta ve İdlib bölgelerindeki mazlumlara yardım elimizi uzattık. Her zaman olduğu gibi üyelerimizin idari ve hukuki sorunlarına çözüm üretmeye devam ettik. Eğitim Bir Sen Malatya 1 nolu Şube olarak 6 bin 500'ü aşan üye sayımızla, Memur Sen Malatya olarak 15 bin 300’ü aşan üye sayımızla ilimizin en büyük STK'sıyız” ifadelerini kullandı.



Daha sonra söz alan, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yaylan sendikacılığın kendileri için iki temel felsefeye dayandığını söyleyerek, “Bu iki temel felsefe bize Kurucu Genel Başkanımızdan kaldı. İlk olarak ne kadar vesayet odağı varsa o vesayet odaklarını deşifre etmek için sendikacılık yapıyoruz ve yapacağız. İkinci olarak da bizim gibi düşünmeyen, bizim gibi giyinmeyen mağdur ve mazlum olan herkes için sendikalcık yapıyoruz ve yapacağız. Biz bu gün bize miras kalan bu iki temel değer üzerinden sendikacılık yapıyoruz” diye konuştu.