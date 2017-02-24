Yeni yol açma, genişletme ve asfaltlama çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, özellikle grup yollarının yüzde doksanlık bölümünü standartlara uygun hale getirdi.

KÖPRÜ, MENFEZ VE TAŞ DUVAR ÇALIŞMALARI

Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı içerisinde saha çalışmaları kapsamında 23 köprü, 15 adet menfez, 43.000 m3’de taş duvar örme işi yaptı. Bu çalışmaların yanı sıra Büyükşehir ayrıca, 21.500 metre beton büz, 11.000 metre de pvc-korige boru döşeme işi yaptı. İlçelerin ulaşım sorunlarının başında gelen köprü problemlerini aciliyet sırasına göre çözmeye çalışan Büyükşehir Belediyesi, en çok köprüyü coğrafi yapısı itibariyle zorlu ulaşım ağına sahip Pütürge ilçesinde yaptı. Pütürge’de toplam 8 adet köprü yapan Büyükşehir Belediyesi; Darende’de 4, Akçadağ’da 3, Battalgazi ve Hekimhan’da 2, Arapgir, Kuluncak, Yazıhan ve Yeşilyurt’ta ise 1’er köprü yaptı.

43 BİN METREKÜP TAŞ DUVAR

Büyükşehir Belediyesi yolları daha güvenli hale getirebilmek için 15 adet menfez çalışması da yaptı. Menfez çalışmalarının en önemlilerinden biri Kanalboyu düzenleme çalışmaları kapsamında Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Köprü menfez şeklinde yapılan çalışma kısa bir süre zarfından tamamlanarak, hizmete girdi. Büyükşehir Belediyesi yollarda heyelan ve toprak kaymasına karşı da önlemler alarak, 43 bin metreküp taş duvar, dere yataklarına ise çeşitli çaplarda 21 bin 500 metre beton büz, 11 bin metre de pvc-korige boru döşeme işlemi gerçekleştirdi.

İHA