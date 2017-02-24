24 Şubat 2017 Cuma

2016’da 23 köprü hizmete girdi

Merkezin yanı sıra kırsalda da çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılı içerisinde 23 köprü yaptı.

24 Şubat 2017 Cuma 10:35
2016’da 23 köprü hizmete girdi

  Yeni yol açma, genişletme ve asfaltlama çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, özellikle grup yollarının yüzde doksanlık bölümünü standartlara uygun hale getirdi.

KÖPRÜ, MENFEZ VE TAŞ DUVAR ÇALIŞMALARI
 Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı içerisinde saha çalışmaları kapsamında 23 köprü, 15 adet menfez, 43.000 m3’de taş duvar örme işi yaptı. Bu çalışmaların yanı sıra Büyükşehir ayrıca, 21.500 metre beton büz, 11.000 metre de pvc-korige boru döşeme işi yaptı. İlçelerin ulaşım sorunlarının başında gelen köprü problemlerini aciliyet sırasına göre çözmeye çalışan Büyükşehir Belediyesi, en çok köprüyü coğrafi yapısı itibariyle zorlu ulaşım ağına sahip Pütürge ilçesinde yaptı. Pütürge’de toplam 8 adet köprü yapan Büyükşehir Belediyesi; Darende’de 4, Akçadağ’da 3, Battalgazi ve Hekimhan’da 2, Arapgir, Kuluncak, Yazıhan ve Yeşilyurt’ta ise 1’er köprü yaptı.

43 BİN METREKÜP TAŞ DUVAR
  Büyükşehir Belediyesi yolları daha güvenli hale getirebilmek için 15 adet menfez çalışması da yaptı. Menfez çalışmalarının en önemlilerinden biri Kanalboyu düzenleme çalışmaları kapsamında Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Köprü menfez şeklinde yapılan çalışma kısa bir süre zarfından tamamlanarak, hizmete girdi. Büyükşehir Belediyesi yollarda heyelan ve toprak kaymasına karşı da önlemler alarak, 43 bin metreküp taş duvar, dere yataklarına ise çeşitli çaplarda 21 bin 500 metre beton büz, 11 bin metre de pvc-korige boru döşeme işlemi gerçekleştirdi.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah HaberMalatya HaberMalatyaGÜNDEMGündem HaberSon DakikaGünlük HaberHaberMalatyaMobil HaberHaberlerBaşkanIlçeHaberYerel HaberGüncel HaberFlash HaberSporSpor Haber

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya