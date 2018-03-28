200 ÖĞRENCİ 500 FİDAN DİKTİ

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Orman ve Su işleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde “Bir Fidan Bin Gelecek” ağaçlandırma projesi kapsamında Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri dün fidan dikimi gerçekleştirdiler. İl Jandarma Komutanlığı, MALET’in arka tarafındaki alanda düzenlenen ve 200 öğrencinin 500 fidan dikim programına Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Hanifi Acar, Malatya Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nurcan Berber, Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nurhan Bilici, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nurhan Bilici, fidan dikerek hatıra ormanı oluşturmak, ağaçlandırma faaliyetlerine öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımlarını teşvik ederek çevre, orman ve doğa sevgisi ile yeşil alanların çoğaltılması ve yaşatılmasının insan hayatı için taşıdığı önem çerçevesinde bilinç oluşturmak, orman ve doğa sevgisi konularında öğrencilere farkındalık eğitimleri vermek, amacıyla burada toplanmış bulunduklarını söyledi.

ÖRNEK OLMAK İSTEDİK

500 selvi fidanının dikileceğini ifade eden Bilici, “Ekim ayında Orman Genel Müdürlüğü ile Turgut Özal viyadüğüne 10 sınıf öğrencilerimizle 500 adet çam dikimini gerçekleştirmiştik. 11. sınıflara da ilkbahar için söz vermiştik. Şimdi bu sözümüzü gerçekleştiriyoruz Elhamdülillah.‘Bir Fidan Bin Gelecek Ağaçlandırma Proje’ kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz çalışmalar sonucu 500 selvi ağacının dikimini sağlayacağız. Yeşil Malatya ovasının daha da yeşil olması için üzerimize düşeni yapmak ve öğrencilerimize yaşatarak örnek olmak istedik.Farkındalığı pekiştirmek amacı ile öğrencilerde sahiplenme duygusu geliştirmek için dikime katılanların isimleri ağaçlandırma sahalarına yazılacak” diye konuştu.

KURUM VE KURULUŞLARA MİNNETTARLIĞIMIZI BEYAN EDERİM

Projede görev alan gönüllülere teşekkür belgesi verileceğini dile getiren Bilici, “Projede etkin görev alan gönüllülere katılım/teşekkür belgesi verilecek.Ayrıca Ağaçlandırdığımız bu alanlarda fidan dikiminde uygulanacak teknik ile dikilecek fidanların türünü ve miktarını belirleme, toprak işleme, fidan temini, fidan dikimi, ihata, sulama, tamamlama dikimleri, dikim sahasının bakım ve koruması vb. iş ve işlemlerin takibi ve kontrolünün sağlanması Orman Genel Müdürlüğü taşra birimlerince yapılacaktır.Öncelikle tüm katılımcılara teşekkür eder böylesine hayırlı bir iş için vesile olan tüm kurum ve kuruluşlara minnettarlığımızı beyan ederim” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi