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200 METREKARELİK LOJMAN

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce çok amaçlı sosyal tesise dönüştürülen Balaban eski belediye binasının lojman olarak kullanılan kısmı da sosyal tesis olarak restore edildi.

200 METREKARELİK LOJMAN

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce çok amaçlı sosyal tesise dönüştürülen Balaban eski belediye binasının lojman olarak kullanılan kısmı da sosyal tesis olarak restore edildi.

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Mart 2018 Salı 17:28
200 METREKARELİK LOJMAN

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Darende ilçesi Balaban mahallesinde bulunan eski belde belediyesine ait 200 metrekarelik lojman restore edilerek sosyal tesislere ilave edildi. 200 metrekarelik eski lojmanın da sosyal tesise dahil edilmesiyle birlikte Balaban Çok Amaçlı Sosyal Tesisi 680 metrekareye çıkarken, tesis içerisinde 230 metrekarelik salon, 35 metrekarelik fuaye, 16 metrekarelik mutfak, 24 metrekarelik hol, 15 metrekarelik wc-lavabo grubu, 15 metrekarelik gelin odası, 12 metrekarelik depo, 28 metrekarelik idari büro ve 82 metrekarelik teras bulunuyor. busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 06.03.2018 17:35
Anahtar Kelimeler:
Balabana LojmanBusabah HaberleriSosyal Tesis
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