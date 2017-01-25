25 Ocak 2017 Çarşamba

20 milyon fidanın dikimi yapılacak

Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, 2017 yılı için Doğu Anadolu'da 14 milyon fidan dikmeyi planladıklarını belirterek, kendi hedeflerini aşıp 20 milyon fidana ulaştıklarını ve bu fidanların yıl içinde toprakla bulaşacağını söyledi. Bu anlamda fidanlar, Malatya’da da toprakla buluşacak.

25 Ocak 2017 Çarşamba 12:43
20 milyon fidanın dikimi yapılacak

  Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, 2017 yılı içerisinde yapacakları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. 2017 yılı için bölge genelinde fidan dikiminde 14 milyon olarak program yapmalarına rağmen şu anda 20 milyon 300 bin fidan üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Polat, yetiştirilen fidanların Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Van ve Hakkari’de toprakla buluşturulacağını aktardı.

BÖLGEMİZİN YEŞİLLENMESİNE KATKIDA BULUNACAĞIZ

  2016 yılında da çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Polat, “2016 yılında Elazığ’da yapılan 75 bin dekar arazi çalışmasında 7,5 milyon fidan dikme hedefimiz vardı. Ancak yağmurun geç yağmasından dolayı dikim işlemlerine geç başladık. Ardından da kar erken başlayınca dikim işlemleri 4,5 milyonda kaldı. 2017 yılı içinde hazırlıklara başladık ve projelerimizi yaptık. Bu yıl da yine bizim hedefimiz 75 bin dekar alanda çalışmak ve toplamda sadece Elazığ'a 2016’dan kalan 3 milyonla beraber toplam 9 milyon fidan dikmek. Dikimlere bağlı olarak da fidan üretim programlarımız her sene artmaktadır. Bölge genelinde 14 milyon olarak program yapmamıza rağmen şu anda 20 milyon 300 bin fidan üretimi gerçekleştirdik. Fidanlarımızı illerde toprakla buluşturacağız. Bölgemizin yeşillenmesine katkıda bulunacağız” dedi.

Özel günlerde zaman zaman ücretsiz fidan dağıtıklarını da ifade eden Polat, vatandaşların cami, okul veya kendi bahçelerine fidan dikmek için müracaat ettiklerinde ücretsiz olarak fidanları dağıttıklarını da kaydetti.

İHA
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