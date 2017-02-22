22 Şubat 2017 Çarşamba

20 kilometre altyapı çalışması yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde içme suyu, kanalizasyon ve altyapı çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Yazıhan ilçesi Çavuş ve İriağaç mahallelerine 19.1 kilometre içme suyu altyapı çalışması yapıldı.

22 Şubat 2017 Çarşamba 11:08
20 kilometre altyapı çalışması yapıldı

Ayrıca Akyazı Mahallesi’ne 1 kilometre kanalizasyon çalışması yapılırken 3 mahallenin toplam maliyeti 1.1 milyon TL olan 20 km içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışması tamamlandı.

İRİAĞAÇ, ÇAVUŞ VE AKYAZI ALTYAPISINA KAVUŞTU
  Çalışmalar hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, “Yazıhan İlçesi Akyazı, Çavuş, İriağaç mahallelerine yapılan içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarımızı tamamladık. İriağaç ve Çavuş mahallelerine 19.1 kilometre içme suyu hattı 33 abone bağlantısı ve 3 adet su deposu yapıldı. Ayrıca Akyazı Mahallesi’ne 1 kilometre kanalizasyon altyapı çalışması yapıldı. Yazıhan ilçesi Akyazı, İriağaç ve Çavuş mahallelerine yaptığımız yatırımların maliyeti toplamda 1.1 milyon TL’dir. İl sınırlarımız içinde bulunan tüm bölgelerimizin sağlam bir alt yapıya kavuşması için çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

HABER MERKEZİ
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