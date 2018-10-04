20 bin kişi tur otobüsünü kullandı

Malatya’da ilk kez 2014 yılında hizmet vermeye başlayan Battalgazi Belediyesi Tur Otobüsü, 2018 yılı turlarına mayıs ayında başlayıp, 1 Ekim 2018 tarihi itibariyle 2018 yılı turlarını tamamladı. Tarihi mekanlara yönelik yapılan gezilerle farkındalık oluşturulurken, 2018 yılı içerisinde tarihi mekanlara yönelik düzenlenen gezilere yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

BATTALGAZİ’NİN TANINIRLILIĞI İÇİN

Battalgazi Belediyesi Tur Otobüsü ile verilen hizmetin önemine dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Mayıs ayında başlayan Tur otobüsümüze şuana kadar 20 bine yakın ziyaretçi bizzat tur otobüsü ile tarihi eserleri ve tarihi mekanları rehberler eşliğinde gezdirilerek, Battalgazi’nin tarihi ve kültürel yapısının tanıtılması noktasında çalışmalar yapılmıştır. Bugün 20 bin civarında tur otobüsü ile ziyaret, Battalgazi ve tarihi eserlerin tanıtılmasında önemli bir hadisedir. Havaların soğumasıyla birlikte açık olan tur otobüsümüzde bugün itibariyle sone geldi. İnşallah önümüzdeki mayıs ayında tekrar sezon başlayacak ve bu çalışmalar devam edecek. Önümüzdeki süreç içerisinde inşallah 2’nci ve 3’üncü tur otobüsleri de devreye alınacak. Diğer taraftan Kervansaray olsun, Zanaatlar Müzesi olsun, Poyraz Konağı Mahalle Müzemiz olsun, Sanat Sokağı ve oradaki tarihi mekanları gezenlerin sayısı da bizdeki rakamlara göre; 350 bin civarındadır. Battalgazi’de 350 bin kişinin kendi inisiyatifi içerisinde tarihi mekanları gezmesi, 20 bin kişinin de tur otobüsü ile tarihi yerleri gezmesi ile yaklaşık 400 bin kişinin tarihi mekanları gezmesi, Malatya ve iç turizm açısından, Battalgazi’deki tanıtım ve tanınabilirliği açısından da önemlidir. Önümüzdeki süreç içerisinde de şifalı İspendereİçmeleri’nde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi ünitesinin açılması ile de birlikte bu sayı sadece bölgeye münhasıran değil, bütün Türkiye ve yurt dışından gelen ziyaretçilerinde buraya gelmesi, Malatya’nın turizmi, ticareti açısından ve kültürün tanıtılması açısından önemli bir kilometre taşı olacaktır. Ben bu çalışmalardan dolayı Kültür Müdürlüğümüzdeki çalışan personellerimize teşekkür ediyorum. Ziyaret edenlerinde buradan mutlu ve mesut gittiklerinin bize gelen bilgilerden anlıyoruz” sözlerini kaydetti.

MEMLEKETİMİZİ KEŞFEDİYORUZ

2018 yılının son turuna katılan Mahmut Şalvarcı, “Malatyalıyım ve burada yaşamaktan memnunum. Tur otobüsüne ilk defa biniyorum. Daha önce gördüğümüz yerler var. Buraya daha profesyonelce gezdirildiğini düşündüğüm için geldik” derken, Kadriye Şalvarcı ise, “Malatyalıyım ama 30 yıldır Malatya’dan ayrıydık. Emekli olduktan sonra memleketimize geldik. Memleketimizi Battalgazi Belediyesi sayesinde keşfetmeye çalışıyoruz. Eskimalatya’daki tarihi eserlerimizden Ulu Cami’yi biliyorum, Kervansarayı biliyorum. Bireysel olarak gezdik ama böyle rehber eşliğinde profesyonel olarak gezmek istedik. Umarım öyle olur. Belediye tarafından verilen bu hizmet oldukça güzel. Battalgazi Belediyesi diğer büyükşehir belediyeleri ile her konuda yarışıyor” diye konuştu.

Tur Otobüsü ile tarihi mekânları gezen vatandaşlardan Fadime Çavuş da, “Malatyalı olmam hasebiyle daha önce Eskimalatya’daki tarihi eserleri görme imkânına kavuşmuştum. Ancak böyle tur otobüsü ile ilk kez gezeceğim. Battalgazi Belediyesi’nin hizmetlerini çok beğeniyorum. Çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Aslen Malatyalıyım” diyen Yaşar Yücel ise, “Eskimalatya’daki tarihi eserleri gezmek için tur otobüsüne bindik. Bu çok çok güzel bir hizmet. Bu hizmetten herkesin faydalanması tavsiyesinde bulunuyorum. Malatya’nın tarihi mekanlarını gezmek ve bilgi sahibi olmak oldukça güzel olacaktır diye düşünüyorum” derken, Sema Şimşek de, “Eskimalatya’daki tarihi eserleri ziyaret etmek için tur otobüsü seyahatine katıldım. Daha önceleri o tarihi ve turistik mekanları gezmiştim ama böyle tur otobüsü ile ilk kez geziyorum. Belediyemizden Allah razı olsun. Ben bu otobüse binerken mutluluk otobüsü diye adlandırdım. Gerçekten güzel bir hizmet.Emeği geçenlerden Allah razı olsun” diyerek, verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti diye getirdi. (Bülten)