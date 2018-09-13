“2 yıl istedi 4 yıl verdik ama…”

Daha önceleri hurdacıların kaldırılması için umutları Malatya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Çakıra’a bağlayan ve Başkan Çakır, isteklere cevap vermeyince çaresiz kalan Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi sakinleri, Belediye Başkanlığına Yeşilyurt Belediyesi eski Başkanı Hacı Uğur Polat getirilince adeta sevinmişlerdi. Başkan Polat’ın bir Yeşiltepeli olması, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi sakinlerini sorunlarının giderileceğini düşüncesine sevk ederken, aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen hala hurdacıların başka yere taşınmaması mahalle sakinlerini hayal kırıklığına uğrattı. Hala hurdacılarla ilgili problemeri olduğunu dile getiren Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır, BUSABAH gazetesine konuşarak, mahalleyle alakalı hurdacılar başta olmak üzere, tüm sorunları anlattı.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nin bir sorunlar yumağı haline geldiğini ileri süren Muhtar Ünalır, önüne gelenin bu yumağa bir tekme attığını iddia etti.

BİZ KENDİNE 4 YIL VERDİK

Hurdacı esnaflarıyla bir problemlerinin olmadığını ifade eden Muhtar Ünalır, “Kedinin yumakla oynadığı gibi sağ olsun belediye başkanlarımız da Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’yle oynamaya başladı. Bezi kızdırmaya başladılar. Ben şu an da çok doluyum. Biz aslında hurdacıları onure etmek istiyoruz. Oradaki esnaflarla bizim hiçbir sorunumuz yok. O esnaflar ekmeğinin peşine düşen, ekonomimize büyük katkı sağlayan insanlar. Fakat bunun yanında mağdur olan Hoca Ahmet Yesevi’nin gariban insanları var. Sayın Hacı Uğur Polat Yeşilyurt Belediye Başkanlığı görevine geldiği zaman ‘bana 2 yıl verin’ demişti. Biz kendine 4 yıl verdik. Ama olmadı. Şimdi mercii başında kendisi var. Ve bu sorunu çözmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

BURASI ARTIK MERKEZ

“Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Yeşiltepe’de tek hizmet almayan bir mahalle ve adeta ötelenmiş bir durumda” diyen Muhtar Ünalır, şunları söyledi:

“Bizi kentsel dönüşümle, asfaltla, bizi hurdacılarla aldatıyorlar. Ama Yeşiltepe’de en çok gelişen yine bizim mahalle. Müteahhitlerin iş sahası. Ayrıca burada bazı şirketlerin fabrikaları bizi engelliyor. Hurdacılarla beraber bunların da bir an önce şehir dışına çıkarılmasını istiyoruz. Bunlar dayısı, amcası olan fabrika ve kurumlar. Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde mülkiyet edinmiş olabilirler. Ama bu fabrika ve iş yerleri şehrin merkezinde kalmış vaziyetler. Mahallede kanayan bir yara, bu yara da bir iltihap oluştu ve çevreye bulaşıyor. İnsanlar rahatsız olmaya başladı. Mülkiyet kendinin ama iş yerleri burada bize rahatsızlık veriyor. Mahallemizin gelişimini engelliyor ve bu iş yerlerinin şehir dışına çıkması gerekiyor. Ankara’nın merkezinde beton santrali gördünüz mü? Burası artık merkez. 100 metre ilerde hastane var. Sanayiyi niye taşırıyorlar, şehre zarar verdiği için. Bu da artık benim mahalleme zarar veriyor. Bunların miladı doldu. Bu fabrika ve kuruluşların artık burada kalmaması lazım ve hurdacılarla beraber topyekün taşınması gerekiyor.” busabahmalatya.com