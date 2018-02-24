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2. OSB MÜTEŞEBBİS HEYET TOPLANTISI YAPILDI

Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali Ali Kaban’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

2. OSB MÜTEŞEBBİS HEYET TOPLANTISI YAPILDI

Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali Ali Kaban’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

busabahh
busabahh
24 Şubat 2018 Cumartesi 12:13
2. OSB MÜTEŞEBBİS HEYET TOPLANTISI YAPILDI

Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ve Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çekirdek, Bölge Müdürü Vahap Erdem ile Müteşebbis Heyetinin diğer üyeleri katıldı.

Toplantıda, 2017 yılı sonu Denetim Kurulu raporu ve yönetim Kurulu faaliyet raporu okunarak Yönetim ve Denetim Kurulunun ibrası gerçekleştirildi.Denetim Kurulu Raporunun kabulünün ardından Yönetim Kurulu tarafından sevk edilen Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi 2018 yılı bütçesi ele alınarak bütçe üzerinde görüşmeler yapıldı.

Görüşmeler sonucunda Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi 2018 yılı bütçesi kabul edildi.Vali Kaban, Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesinde geçmiş dönemlerde ele alınan konular ve sonuçları hakkında da bilgiler aldıktan sonra toplantıların ve kabul edilen bütçenin ilimiz için hayırlı olması dilekleri ile toplantıyı sona erdirdi. (Bülten)busabahmalatya.com 

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Malatya 2. Organize Sanayi BölgesiMüteşebbis Heyet ToplantısıVali Ali KabanMalatya
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