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2 Günde 4 Bin Kişi Gezdi

Battalgazi Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra hizmete açılan Tahtalı Hamam Müzesi, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. 14 Nisan 2018 Cumartesi günü açıldıktan sonra Tahtalı Hamam Müzesi’ni yaklaşık 4 bin kişi gezdi.

2 Günde 4 Bin Kişi Gezdi

Battalgazi Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra hizmete açılan Tahtalı Hamam Müzesi, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. 14 Nisan 2018 Cumartesi günü açıldıktan sonra Tahtalı Hamam Müzesi’ni yaklaşık 4 bin kişi gezdi.

17 Nisan 2018 Salı 11:24
2 Günde 4 Bin Kişi Gezdi

Battalgazi Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’ın katılımı ile açılışı yapılan Tahtalı Hamam Müzesi’ne ziyaretçi akını yaşanıyor. Ziyaret edenlerde farklı duygular yaşatan Tahtalı Hamam Müzesi, ülkemizdeki hamam kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir merkez olarak yerini alıyor. Tahtalı Hamam Müzesi’ni gezen Ekrem Ercan, “Hamamın yeni hali mükemmel olmuş. Emeği geçenlerin ellerine sağlık” derken, Seher Özcan ise, “Mahallemizin eski halide güzeldi,  hamamımızın yeni hali de çok güzel olmuş. Belediye Başkanımıza teşekkür ederim” dedi.

GÜZEL BİR NOSTALJİ YAKALADIK

Yahya İnan isimli vatandaş da, “Çok güzel olmuş,  daha önce hiç görmemiştim. Bizleri etkiledi burası” diye memnuniyetini dile getirirken, Oğuz Emre ise, “Burası bizim eski mahallemiz. Bu hamama çok geldik gittik, çok mazilerimiz var burada. Beni 50 sene geriye götürdü gördüklerim. Yapılan çalışmaları yerinde ve güzel buldum. Bizler güzel bir nostalji yakaladık, herkesin ellerine sağlık” diye konuştu.

Büyük Mustafa Paşa Mahallesi sakinlerinden Serpil Köpürür de, “Mahallemize böyle güzel bir müze yaptığı için Belediyemize teşekkür ederim. 5-6 yaşlarında ben buraya hamam olarak geliyordum. Burayı bu şekilde görünce gözümde o eski günler canlandı. Açılışa gelecektim gelemedim, bugün gezmek için geldim” dedi.

Tahtalı Hamam Müzesi’ni gezen diğer vatandaşlar da hamamın müze olarak hizmete açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdiler. (Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Tahtalı Hamam MüzesiMalatya
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