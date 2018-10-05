2 bin metrelik kanalizasyon altyapısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akçadağ genelinde ise 32 milyon değerinde içmesuyu ve kanalizasyon altyapı yatırımı gerçekleştirdi.

MASKİ olarak Akçadağ merkez ve mahallelerinin altyapısını yenilediklerini belirten MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Akçadağ İlçemizin genelinde yaklaşık 32 milyon değerinde, 320 kilometrelik içmesuyu ve kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştiriyoruz. Söz konusu yatırımların en önemlisini Akçadağ merkezimize yaptık. Bu çalışmalar kapsamında Aksaray Mahallemize 2 bin 700 metre uzunluğunda kanalizasyon altyapısı inşa ediyoruz. Yine burada 18 adet parsel ve muayene bacası yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat’ın öncülüğünde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarıyla birlikte ilçemiz sağlam bir altyapıya kavuşuyor. İnşallah yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu. (Bülten)