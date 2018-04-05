2 BİN 595 SÜRÜCÜYE CEZA VERİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler aktarıldı:

“İl Emniyet Müdürlüğü olarak Malatya halkımızın huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması ve suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Tem Şube Müdürlüğü, Kom Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerimiz tarafından 1 Mart ve 31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda;Tem ve Kom Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY’ninilimizdeki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda toplam 67 şahıs hakkında işlem yapılmış, bunlardan 6 şahıs tutuklanmış, 11 şahıs Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmış, 45 şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılmış, 5 şahıs firari olarak aranmaktadır.

FİRARİLER ARANIYOR

Ayrıca FETÖ/PDY’ye yönelik olarak farklı illerin soruşturmaları kapsamında il dışından gelen talimat evrakları doğrultusunda 21 şüpheli hakkında işlem yapılmış, işlem yapılan15 şüpheli soruşturma iline sevk edilmiş, 6 şüpheli firari olarak aranmaktadır. PKK/KCK-PYD-YPG terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 13 şüpheli hakkında işlem yapılmış, adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak ilimiz E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, 9 şahıs Adli kontrol Kararı ile serbest bırakılmış, 1 şüpheli ise firari olarak aranmaktadır. DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda 5 şüpheli hakkında işlem yapılmış, gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmış, 1 şüpheli firari olarak aranmaktadır.

5 BİN 230 PAKET KAÇAK SİGARA

Kaçakçılık ve Mali Suçlara yönelik yapılan çalışmalarda 5607 Sayılı Kanun Kapsamında 8 şüpheli hakkında işlem yapılmış, şüphelilerden 56 adet kaçak cep telefonu, 5 bin 230 paket halinde değişik markalarda gümrük kaçağı sigara, 2 bin 580 adet içerisi tütün doldurulmuş makaron ele geçirilmiştir.

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan (4) şüpheli hakkında işlem yapılmış. Şüphelilerin yapılan aramalarında 1 adet sahte çek ve 1 adet sahte nüfus cüzdanı ele geçirilmiştir.6136 Sayılı Kanun kapsamında (Kaçak Silah Ticareti) suçundan 22 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 5’i tutuklanmış, 15 şahıs serbest bırakılmış, 1 şüpheli firari olarak aranmaktadır. Yapılan operasyonda 7 adet 9 mm çapında tabanca bu tabancalara ait 9 adet şarjör, 152 adet mermi, 7 adet av tüfeği, 337 adet av tüfeği kartuşu ve 18 adet kesici alet ele geçirilmiştir.

12 ADET POS CİHAZI ELE GEÇİRİLDİ

Tefecilik yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmış, 6 şahıs mahkemece serbest bırakılırken 1 şahıs firari olarak aranmaktadır. Yapılan operasyonda 12 adet pos cihazı ele geçirilmiştir.

Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı suçundan 1 şahıs hakkında işlem yapılmış yapılan aramalarda ise 1 adet obje, 5 adet tarihi eser değeri olan taş parçaları ele geçirilmiştir. Göçmen Kaçakçılığı Suçundan 1 şahıs hakkında işlem yapılmış, şahıs mahkemece serbest bırakılmıştır.

33 OLAYDA 60 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri olarak ilimiz genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini ve uyuşturucu madde kullanılmasını engellemeye yönelik olarak 1 Mart 2018 ve 31 Mart 2018 tarihleri arasında yapılan çalışmalar kapsamında meydana gelen 33 olayda 60 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 16 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmış, 4 bin 602 adet kullanımı reçeteye tabii hap, 211 adetecstacy, 19 adet captagon, 10 gram toz esrar, 5 gram kubar esrar, 1 gram plaka esrar, 36 gram sentetik kannobinoid ve 2 gram metanfetamin maddesi ele geçirilmiştir.

3 BİN 702 ŞAHSIN GBT’Sİ YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğümüz ve merkez ilçe emniyet müdürlüklerimizce (Battalgazi ve Yeşilyurt) yapılan şok uygulamalar ve yol uygulamalarında 63 bin 702 şahsın GBT’si yapılmış, aranan 203 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiş, 82 ruhsatsız tabanca, 13 kuru sıkı tabanca, 51 av tüfeği, 45 adet av tüfeği kartuşu, 973 adet çeşitli çaplarda fişek, 612 gr. uyuşturucu madde, 517 uyuşturucu hap, 105 kesici alet ele geçirilmiş, 10 faili meçhul olay aydınlatılmış, 50 TL sahte para ele geçirilmiştir.

Ayrıca kumar oynamak ve oynatmak (tombala) ile ilgili 2 işyerine yapılan operasyonda; iki bölümden oluşan tombala makinası, 111 adet tombala kartı, 7 bin 650 adet pul, 2 adet televizyon, 1 adet kamera, 2 adet paramatik ele geçirilmiş olup, 77 şahıs hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılarak toplam 19 bin 943 TL idari para cezası uygulanmıştır.

7 bin 669 araç sorgulanmış, 425 araç ve 357 araç sürücüsüne işlem yapılmış ve 2 araç trafikten men edilmiş ve toplamda 176 bin 310 TL idari para cezası uygulanmıştır.

4 MİLYON 169 BİN 607TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube müdürlüklerimizce yapılan uygulamalarda ise, 50 bin 15 araç sürücüsü kontrol edilmiş, 2 bin 595 araç sürücüsü ve 13 bin 51 araca çeşitli kural ihlallerinden dolayı 4 milyon 169 bin 607TL cezai işlem uygulanmış, 210 araç sürücüsünün ehliyetine el konulmuş, 711 araç trafikten men edilmiştir, 4 araç abartı egzoz nedeniyle trafikten men edilirken, yine 15 araca abart egzoz nedeniyle cezai işlem uygulanmıştır.55 motosiklet sürücüsüne de kasksız motor kullanmaktan cezai işlem uygulanmıştır.Ayrıca ilgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapan 17 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır.” busabahmalatya.com