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2 BİN 414 SOKAĞIN ALTYAPISI YENİLENDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 2 bin 414 sokağın altyapısını yeniledi.

2 BİN 414 SOKAĞIN ALTYAPISI YENİLENDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 2 bin 414 sokağın altyapısını yeniledi.

04 Nisan 2018 Çarşamba 11:26
2 BİN 414 SOKAĞIN ALTYAPISI YENİLENDİ

Malatya’nın en büyük kurumlarından biri olan MASKİ Genel Müdürlüğü, Büyükşehire yakışır bir altyapı inşa etmek için özverili çalışmalarına devam ediyor. Malatya Merkez Battalgazi, Yeşilyurt ilçeleri ve diğer 11 ilçede içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor.Kurulduğu günden itibaren şehre modern bir altyapı inşa etmek için projeler hazırlayıp, geliştiren MASKİ; Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın vizyonuyla yatırımlar yapıyor. Malatya merkez Battalgazi, Yeşilyurt ilçeleri ve diğer 11 ilçenin mahalle ve sokaklarında gerçekleştirdikleri altyapı yenileme çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Büyükşehir süreciyle beraber kurulan bir kurumuz. 4 yıllık süre zarfında kurumsallaşmamızı tamamladık. Malatya genelinde 2 bin 433 kilometrelik altyapı çalışması gerçekleştirdik. İhtiyaç doğrultusunda, aciliyeti olan bölgelere öncelik vererek içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını tamamen yeniledik. Bu kapsamda Malatya genelinde 2 bin 414 sokağın altyapısını yeniledik. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu minvalde projeler hazırlayıp hayata geçiriyoruz” ifadelerinde bulundu. (Bülten)busabahmalatya.com 

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