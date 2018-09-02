1.Amatör Küme 25 Kasım’da başlayacak

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) Malatya Futbol İl Temsilciliğiyle birlikte Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nin kura çekimini gerçekleştirdi. 15 takımın mücadele edeceği lig, 25 Kasım’da oynanacak olan karşılaşmalarla start alacak.

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 2018-2019 sezonunun 25 Kasım’da başlayacağı bildirildi. 15 takımın mücadele edeceği 2018-2019 sezonunda Malatyaspor, Arguvan Belediyespor, Malatya Gücü Futbol Kulübü, Demirspor, Orduzuspor, Darendespor, 1966 Malatya Gençlik, Hekimhan Belediye Girmanaspor, Sanayispor, Malatya İdmanyurdu, Hekimhanspor, Kale Gençlerbirliği, Ataköyspor, Battalgazi Belediyespor ve Doğanşehir Belediyespor takımları BAL Ligi’ne yükselmek için mücadele edecek. Yeni sezonda Malatyaspor, Arguvan Belediyespor, Malatya Gücü Futbol Kulübü, Demirspor, Orduzuspor, Darendespor, 1966 Malatya Gençlik, Hekimhan Belediye Girmanaspor takımları A Grubunda, Sanayispor, Malatya İdmanyurdu, Hekimhanspor, Kale Gençlerbirliği, Ataköyspor, Battalgazi Belediyespor ve Doğanşehir Belediyespor takımları ise B Grubu’nda yer aldı.