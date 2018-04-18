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1978 Yılında Bombalı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetmişti

1978 yılında bombalı bir saldırı sonucu gelini ve iki torunu ile birlikte şehit edilen Malatya Belediyesi eski başkanlarından Hamit Fendoğlu mezarı başında dualarla anıldı.

1978 Yılında Bombalı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetmişti

1978 yılında bombalı bir saldırı sonucu gelini ve iki torunu ile birlikte şehit edilen Malatya Belediyesi eski başkanlarından Hamit Fendoğlu mezarı başında dualarla anıldı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 17:41
1978 Yılında Bombalı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetmişti

Bulgurlu Mahallesinde bulunan aile kabristanlığında düzenlenen anma törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Belediyesi eski Başkanlarından Naci Şavata, Hamit Fendoğlu’nun aile fertleri ile Belediye Meclis üyeleri katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin okunduğu anma töreninde Hamit Fendoğlu ve aile bireylerinin mezarlarına kırmızı karanfiller bırakıldı. Hamit Fendoğlu’nun Malatya’da insanları bir araya getiren, her kesim tarafından takdir edilen ve sevilen bir lider ve belediye başkanı olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Günümüzde ülkemiz üzerinde oynanan oyunlarla o dönemde yapılanlar arasında fazlaca bir fark yoktur. Ülkemizi bölmek, kardeşi kardeşe düşman etmek isteyen karanlık bir yapı günümüzde de mevcut. Aynı eller o dönemde Hamit Fendoğlu’nu şehit ettiler. Ama milletin gönlünden Hamit Fendoğlu sevgisini silemediler. O dönemde büyük bir teveccühle Belediye Başkanlığına seçilmiş, ama hunharca, alçakça yapılan bir saldırı sonucunda gelini, torunları ile birlikte şehit edilmişti. Milletimiz şunu çok iyi biliyor bu tür olaylar milletimizi birbirine daha fazla birleştirmiş ve kenetlemiştir. Bugün Belediye Meclis Üyelerimiz ile birlikte Hamit Fendoğlu’nu mezarı başında anmak üzere buradayız. Hamit Fendoğlu’nu Rahmet ve minnetle anıyoruz, mekânı cennet olsun” diye konuştu.

Hamit Fendoğlu’nun isminin tarihe yazıldığını belirten Malatya eski Belediye Başkanlarından Naci Şavata ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız göreve geldiği günden beri Hamit Fendoğlu’nun mezarını ziyaret ediyor. 1978’li yıllarda bir Hamido’yu şehit ettiler ama binlerce Hamido bu milletin bağrında yetişti. Onun nasıl bir idareci olduğunu ve Malatya için düşündüklerinin bugün yapılıyor olmasını gördükçe mutlu oluyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Hamit FendoğluMalatya
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