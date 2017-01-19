Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Hayvan Kısırlaştırma Merkezi Geçici Bakımevinde, 2016 yılı içerisinde bin 192 sokak köpeğinin bakımı yapıldı. Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığınca verilen bilgilere göre; 2016 yılı içerisinde Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ve Geçici Bakımevine getirilen bin 192 sokak köpeğinin tamamının bakımlarının yapıldığı ve bunlardan aşı olgunluğuna erişmiş olan 980 köpeğe kuduz ve parazit aşılarının vurulduğu bildirildi.

743 KÖPEK KISIRLAŞTIRILDI

Açıklamada, 980 köpekten 743’ünün kısırlaştırılarak, küpelendiği ve kayıt altına alındığı bildirilirken, sahiplenilmeyen 986 adet köpeğin ise bir süre müşahede altında tutulup bakımları yapıldıktan sonra, 5 bin 199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca tekrar alındıkları ortama geri bırakıldıkları belirtildi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ve Geçici Bakımevi’nde, 2016 yılı içerisinde bakımları yapılan 192 köpeğin sahiplendirildiği, ancak bu sayının çok düşük olduğu ve hayvan sever vatandaşların bu konuya biraz daha fazla duyarlılık göstermelerinin beklendiği ifade edildi.

Öte yandan Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeniköy bölgesinde yapımı büyük oranda tamamlanmış olan Yeni Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı’nın hizmete girmesiyle birlikte, Malatya’nın bu alanda Türkiye’nin en iyi illerinden biri konumuna geleceği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi, ayrıca 2016 yılı içerisinde, yoğun kar yağışı ve aşırı soğuk olan günlerde yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.

HABER MERKEZİ