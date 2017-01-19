19 Ocak 2017 Perşembe

192 köpek sahiplendirildi

2016 yılı içerisinde bin 192 sokak köpeğinin bakımı yapıldı. Bakımı yapılan 192 köpeğin sahiplendirildiği bildirilirken, bu sayının çok düşük olduğu ve hayvan sever vatandaşların bu konuya biraz daha fazla duyarlılık göstermelerinin beklendiği dile getirildi.

19 Ocak 2017 Perşembe 16:13
192 köpek sahiplendirildi

  Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Hayvan Kısırlaştırma Merkezi Geçici Bakımevinde, 2016 yılı içerisinde bin 192 sokak köpeğinin bakımı yapıldı. Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığınca verilen bilgilere göre; 2016 yılı içerisinde Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ve Geçici Bakımevine getirilen bin 192 sokak köpeğinin tamamının bakımlarının yapıldığı ve bunlardan aşı olgunluğuna erişmiş olan 980 köpeğe kuduz ve parazit aşılarının vurulduğu bildirildi.

743 KÖPEK KISIRLAŞTIRILDI

Açıklamada, 980 köpekten 743’ünün kısırlaştırılarak, küpelendiği ve kayıt altına alındığı bildirilirken, sahiplenilmeyen 986 adet köpeğin ise bir süre müşahede altında tutulup bakımları yapıldıktan sonra, 5 bin 199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca tekrar alındıkları ortama geri bırakıldıkları belirtildi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ve Geçici Bakımevi’nde, 2016 yılı içerisinde bakımları yapılan 192 köpeğin sahiplendirildiği, ancak bu sayının çok düşük olduğu ve hayvan sever vatandaşların bu konuya biraz daha fazla duyarlılık göstermelerinin beklendiği ifade edildi.

Öte yandan Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeniköy bölgesinde yapımı büyük oranda tamamlanmış olan Yeni Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı’nın hizmete girmesiyle birlikte, Malatya’nın bu alanda Türkiye’nin en iyi illerinden biri konumuna geleceği belirtildi.  

Büyükşehir Belediyesi, ayrıca 2016 yılı içerisinde, yoğun kar yağışı ve aşırı soğuk olan günlerde yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.
HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya