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19 Yaşında Aday Adayı Oldu

Malatya’da 19 yaşındaki Fatih Serkan Erkuş isimli üniversite öğrencisi AK Parti’den milletvekili olmak için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

19 Yaşında Aday Adayı Oldu

Malatya’da 19 yaşındaki Fatih Serkan Erkuş isimli üniversite öğrencisi AK Parti’den milletvekili olmak için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

27 Nisan 2018 Cuma 18:43
19 Yaşında Aday Adayı Oldu

Tüm Türkiye 24 Haziran’da yapılacak olan genel seçime kilitlendi. Seçim öncesi milletvekili aday adaylığı başvuruları devam ederken Malatya’da sürpriz bir isim adaylık başvurusunda bulundu. Üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Fatih Serkan Erkuş, AK Parti Malatya İl Başkanlığına giderek milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu yaptı. Başvuru sırasında bir konuşma yapan Erkuş, İnönü Üniversitesinde Elektrik Elektronik Mühendisliği okuduğunu belirterek, "2014 yılından bugüne kadar AK Parti Malatya İl Gençlik Kollarında görev almaktayım. Doğduğum, yaşamaktan büyük keyif aldığım, doğasını sevdiğim, havasını kokladığım, suyundan içtiğim, zengin mutfağından nasiplendiğim, toprağına ilk ayak basmamdan bugüne hayatımı şekillendirdiğim, eğitimimi devam ettirdiğim, değişik alanlarda hizmet verdiğim, dostluğu, huzuru, kardeşliği, dürüstlüğü, güzel insanlarını gördüğüm cennet Malatyamıza hizmet etmek amacıyla bu genel seçimlerde, bir parçası olmaktan onur duyduğum AK Parti'den Malatya Milletvekili aday adaylığımı şu an itibariyle açıklamaktan gurur duyuyorum. Hemen belirtmeliyim ki bu karar birkaç günde alınmış bir karar değil, 1 yılı aşkın bir sürenin sonunda olgunlaşan bir karardır. Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık görevini ifa ederken İstanbul Davutpaşa Kampüsünde Yıldız Teknik Üniversitesi 2012-2013 eğitim ve öğretim yılı açılışında 'seçilme yaşı 18 olsun' demişti. Özellikle ilklerin öncüsü olan partimiz ve 'Biz gençleri yedek kulübesinde değil ilk on birde görmek istiyoruz' diyen kurucu Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühü ve çalışmaları neticesinde geçtiğimiz 2017 anayasa referandumunun kabul edilmesiyle 18-25 yaşları arasındaki biz gençlere aktif siyasette yer alma adına anayasal zemin oluşturuldu. 15 Temmuz Direniş Destanında gördüğümüz gibi biz gençler geleceğin imar edilmesinde, gerektiğinde dirayet gösterilmesinde, işleyişteki dinamizmde çok büyük önem taşıyoruz. Özellikle de üniversitemizde çok kıymetli çalışmalar gerçekleştireceğim. Malatyamızdaki tüm genç kardeşlerime ulaşmayı gaye ediniyorum. Hepsinin sorunlarını dinleyip çözüm odaklı çalışmak için elimden geleni yapacağımın sözünü veriyorum” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih Serkan ErkuşAk PartiAdayMalatya
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