19 OKUL TADİLATTAN GEÇTİ

Yapılan okul tadilatları içerisinde; Darende Aşağıulupınar 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu çatı oluklarının tamiri ile boya malzemesi, Gökçeören eski ilkokul binası lojmanı ile lavabo-wc grubunun tamir ve tadilatı, Hekimhan İmam Hatip Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonuna boya malzemesi ve daha birçok okul eksikliklerinin giderilmesi konusunda yapılan işler yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi sözkonusu eğitim alanlarından bazılarının bizzat tamir ve tadilatlarını yaparken, bazılarına da malzeme yardımında bulundu.

BAZI OKULLAR SOSYAL AMAÇLI TESİS OLDU

Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca ilçelere bağlı mahallelerde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından terki yapılan bazı okul ve lojmanlarında muhtar ve mahalle halkı tarafından sosyal amaçlı tesis olarak kullanılmak üzere yeniden tadilatı yapılarak hizmete sunuldu. Bunlar arasında; Akçadağ Bayramuşağı eski okulun sosyal tesise dönüştürülmesi, Gürpınar eski ilkokul binasının sosyal tesise dönüştürülmesi, Şendere eski okulun sosyal tesise dönüştürülmesi, Kale ilçesi Kumluyazı eski ilkokul binasının sosyal tesis olarak düzenlenmesi, Kuluncak ilçesi Bıyıkboğaz’da kullanılmayan okulun köy evi olarak düzenlenmesi ve Dumlu Mahallesi eski ilkokul lojmanının bakım onarım işi bulunuyor.(Bülten)busabahmalatya.com