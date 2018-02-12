Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115045
ALTIN
161.733
DOLAR
3.8092
STERLİN
5.2730
EURO
4.6725

19 OKUL TADİLATTAN GEÇTİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında Malatya genelinde 19 okulda tadilat işlemleri yaptı.Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Bakım Onarım ve Şube Müdürlüğü tarafından son 1 yılda 615 bin liralık okul tadilatı yapıldı.

19 OKUL TADİLATTAN GEÇTİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında Malatya genelinde 19 okulda tadilat işlemleri yaptı.Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Bakım Onarım ve Şube Müdürlüğü tarafından son 1 yılda 615 bin liralık okul tadilatı yapıldı.

busabahh
busabahh
12 Şubat 2018 Pazartesi 11:14
19 OKUL TADİLATTAN GEÇTİ

Yapılan okul tadilatları içerisinde; Darende Aşağıulupınar 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu çatı oluklarının tamiri ile boya malzemesi, Gökçeören eski ilkokul binası lojmanı ile lavabo-wc grubunun tamir ve tadilatı, Hekimhan İmam Hatip Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonuna boya malzemesi ve daha birçok okul eksikliklerinin giderilmesi konusunda yapılan işler yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi sözkonusu eğitim alanlarından bazılarının bizzat tamir ve tadilatlarını yaparken, bazılarına da malzeme yardımında bulundu.

BAZI OKULLAR SOSYAL AMAÇLI TESİS OLDU

Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca ilçelere bağlı mahallelerde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından terki yapılan bazı okul ve lojmanlarında muhtar ve mahalle halkı tarafından sosyal amaçlı tesis olarak kullanılmak üzere yeniden tadilatı yapılarak hizmete sunuldu. Bunlar arasında; Akçadağ Bayramuşağı eski okulun sosyal tesise dönüştürülmesi, Gürpınar eski ilkokul binasının sosyal tesise dönüştürülmesi, Şendere eski okulun sosyal tesise dönüştürülmesi, Kale ilçesi Kumluyazı eski ilkokul binasının sosyal tesis olarak düzenlenmesi, Kuluncak ilçesi Bıyıkboğaz’da kullanılmayan okulun köy evi olarak düzenlenmesi ve Dumlu Mahallesi eski ilkokul lojmanının bakım onarım işi bulunuyor.(Bülten)busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 12.02.2018 11:16
Anahtar Kelimeler:
Malatya HaberleriMalatya19 Okulda Tadilat IşlemleriMALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrenciler su tasarrufunu anlatacak
Öğrenciler su tasarrufunu anlatacak
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK
MALATYA'DA FETÖ OPERASYONU
MALATYA'DA FETÖ OPERASYONU

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim