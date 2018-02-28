19 BİN KİŞİ SORGULANDI

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde 20–27 Şubat 2018 tarihleri arasında meydana gelen terör suçları kapsamında icra edilen bir yol kontrol ve arama faaliyetindeFETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan arandığı tespit edilen 1 şahıs yakalanarak Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Jandarma tarafından yapılan açıklamada, “İcra edilen bir yol kontrol ve arama faaliyetinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı tespit edilen 1 şahıs yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır” denilerek şu bilgiler de aktarıldı:

“Asayiş olayları ve önleyici hizmetler kapsamında icra edilen yol kontrol ve aramaları ile trafik denetimlerinde yapılan istihbari ve operasyonel faaliyetler neticesinde icra edilen ev aramasında 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1 şüpheli şahısifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır.

Toplam 19 bin 503 kişinin sorgulaması yapılmış, sorgulama neticesinde 82 aranan şahıs yakalanmıştır. Trafik timleri tarafından 20-27 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda; 7 bin 346 araç kontrol edilmiş, trafik kurallarına uymayan 202 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanarak 98 araç trafikten men edilmiş, 44 okul servis aracı ve 20 işçi servis aracı kontrol edilmiştir.

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş hizmetlerinin sağlanmasına yönelik olarak her türlü suç unsurlarıyla etkin mücadeleye aralıksız devam edilmektedir.”

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