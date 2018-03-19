18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma günü dolayısıyla Gaziosmanpaşa İlkokulu’nda öğrenciler tarafından bir program düzenlendi. Şiir, yöresel oyunlar ve gösterilerle Çanakkale şehitlerini anan minik öğrenciler, kendilerini izlemeye gelen velilerden büyük alkış aldı. 1 ve 2. sınıf öğrencileri Alay Marşı eşliğinde 15 Temmuz ve Afrin Şehitlerinin fotoğraflarını taşıyarak, ‘Şehitler ve Çanakkale Ruhu’ adlı oyun sergiledi.

4. Sınıf öğrencileri ise zeybek oyunuyla gösteriye renk kattı. busabahmalatya.com