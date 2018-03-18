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18 MART ŞEHİLERİ ANMA TÖRENİ

Malatya’da 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümü kapsamında Garnizon Şehitliğinde resmi anma töreni düzenlendi. 

18 MART ŞEHİLERİ ANMA TÖRENİ

Malatya’da 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümü kapsamında Garnizon Şehitliğinde resmi anma töreni düzenlendi. 

busabahmalatya
busabahmalatya
18 Mart 2018 Pazar 14:31
18 MART ŞEHİLERİ ANMA TÖRENİ

Törene, Malatya Valisi Ali Kaban, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, askeri ve mülki erkan, dernek ve oda başkanları, şehit aileleri ile öğrenciler katıldı. Anma töreninde Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, şehit aileleri, Baro Başkanlığı ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından şehitlik anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. 


Düzenlenen programda şeref defterini imzalayan Malatya Valisi Ali Kaban, daha sonra yaptığı konuşmada, “Devletimiz ve Milletimiz üzerinde hesap ve plan yapanlar bilmelidir ki, Necip Türk Milleti dün olduğu gibi bugün de ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır’ anlayışıyla kutsallarının yılmaz bekçisidir. Necip Türk Milleti'nin birlik ve beraberliği, kutlu vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna inanç, cesaret ve teslimiyetle mücadele ederken şahadetle şereflenen Aziz Şehitlerimizin manevi huzurlarındayız.

O Şehitler ki Malazgirt'ten Çanakkale'ye uzanan ve İstiklal Savaşı ile taçlanan kahramanlık destanları ile Türk'ün esir edilemeyeceğini, al bayrağın göklerden indirilemeyeceğini, vatan toprağına uzanan ellerin kökünden kırılacağını şanlı tarihimiz boyunca tüm dünyaya ilan etmişlerdir. Aziz şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizin Anadolu'yu ebedi Türk yurdu yaptığı zaferler, milletimizin sarsılmaz iradesini tesis eden kodların en asil tezahürleridir. Çünkü bu zaferlerin mimarı olan Türk Milleti, hiçbir aidiyet gözetmeksizin bütün dinamikleriyle Sarıkamış’tan Gelibolu’ya kadar Anadolu coğrafyasında yekvücut olarak mücadele vermiş, kanını ve bedenini katık ettiği bu toprakları ebedi Türk Yurdu olarak bizlere miras bırakmıştır” ifadelerine yer verdi. 


Çelenk sunumu ve şeref defterinin imzalanmasının ardından protokol, şehit mezarlarını ziyaret ederek, mezarlara karanfil bıraktı. 
Programa katılanlara daha sora Çanakkale Zaferindeki askerlerin yediği yemekten ikram edildi. 
Program Malatya kongre ve kültür merkezinde düzenlenen etkinlikle devam etti. busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 18.03.2018 15:36
Anahtar Kelimeler:
Selahhattin GürkanAhmet çakır18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ
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