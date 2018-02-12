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178 METRUK BİNA YIKILDI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 2014 yılından bugüne kadar imar yollarını açma ve park çalışmalarına engel teşkil eden binaların yanı sıra, çevre ve insan sağlığını tehdit eden toplam 178 binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini açıkladı. 

178 METRUK BİNA YIKILDI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 2014 yılından bugüne kadar imar yollarını açma ve park çalışmalarına engel teşkil eden binaların yanı sıra, çevre ve insan sağlığını tehdit eden toplam 178 binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini açıkladı. 

busabahh
busabahh
12 Şubat 2018 Pazartesi 15:55
178 METRUK BİNA YIKILDI

Yeşilyurt Belediyesi sınırlarında bulunan Fatih Mahallesi Avşar sokakta geçtiğimiz aylarda çıkan yangın neticesinde kullanılmaz duruma gelen, yıkılmaya yüz tutmuş, göçme tehlikesi arz eden tek katlı metruk ev, etrafında alınan güvenlik önlemlerinin ardından yıkıldı. Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı iş makineleri aracılığıyla yıkılan evin enkazları ekipler tarafından kaldırılırken, Temizlik İşler Müdürlüğü ekipleri ise yıkılan evin çevresinde genel bir temizlik yaptı.


Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden binaların yıkımına büyük önem verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt’un görsel mimari yapısına uygun olmayan, insan ve çevre sağlığını tehdit etmesinin yanı sıra emniyet ve sağlık açısından da ciddi riskler oluşturan metruk evleri resmi prosedürleri yerine getirdikten sonra teker teker yıktıklarını söyledi. 4 yıl içerisinde ilçe genelinde sürdürdükleri yol açma ve genişletme çalışmalarının yanı sıra park yapım işlerinde engel teşkil eden, bunun yanında çevre sağlığını direk tehdit eden toplam 178 binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini açıklayan Polat, bu kapsamda mülk sahiplerine toplam 1 Milyon 805 Bin 946 TL enkaz bedeli ödemesi yapıldığını söyledi. Emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan, görüntü kirliliğine sebep olan metruk evleri ise kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasından sonra yıkımını gerçekleştirdiklerini belirten Polat, “Bugünde Fatih Mahallesi Avşar sokak’ta bulunan ve çıkan yangından dolayı artık kullanılamaz duruma gelen iki katlı binanın yıkımını gerçekleştirdik. Mahalle muhtarımızın ve mahalle sakinlerimizin talepleri doğrultusunda mahallemizdeki bu çirkin görüntüyü ortadan kaldırdık. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, mahallelerinde bu tür metruk bina var ise bizlere iletmeleridir. Bizlere bilgi verirlerse biz de belediye olarak, bir olumsuzluk yaşanmadan çözüm üretebiliriz" dedi.


Mahalle Muhtarı Ahmet Ulukaya ise, elektrik kontağında çıkan yangından sonra kullanılamaz duruma gelen, çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyen iki katlı metruk evin yıkımını gerçekleştiren Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundu.
 

İHA

Son Güncelleme: 12.02.2018 16:00
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