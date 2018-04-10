173. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUM

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Polis Haftası dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, “Huzur ve güvenin teminatı Türk Polis Teşkilatı, bugün 173. kuruluş yıldönümünü kutlamaktadır. Köklü kuruluşlarımızdan olan Türk Polis Teşkilatı, evrensel hukuk ve insan hakları ilkeleri çerçevesinde fedakârca görevini yapmanın yanı sıra milletimizin bağrından çıkmış birer gurur abidesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk polisini tarif ederken; ‘Polis, asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır’ ifadelerini kullanmıştır. Türk polisi, tam da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği özellik ve nitelikleri taşımaktadır. Terörle mücadelede canı pahasına milletimizin ve ülkemizin huzuru için görev yapan Türk polis teşkilatı, huzur ve güvenin teminatı olmaya devam etmektedir. Huzur ve güvenin teminatı olan Türk Polis Teşkilatımızın 173.’üncü kuruluş yıldönümünü kutluyor, milletimizin huzuru ve güveni için, vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit olan emniyet mensuplarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize ve emniyet mensuplarımıza aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi. (Bülten)busabahmalatya.com