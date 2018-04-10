Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110320
ALTIN
175.257
DOLAR
4.0779
STERLİN
5.7691
EURO
5.0249

173. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUM

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Polis Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Gürkan, “Evrensel hukuk ve insan hakları ilkeleri çerçevesinde fedakârca görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın 173. kuruluş yıldönümünü kutluyorum” dedi.

173. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUM

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Polis Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Gürkan, “Evrensel hukuk ve insan hakları ilkeleri çerçevesinde fedakârca görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın 173. kuruluş yıldönümünü kutluyorum” dedi.

10 Nisan 2018 Salı 11:40
173. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUM

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Polis Haftası dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, “Huzur ve güvenin teminatı Türk Polis Teşkilatı, bugün 173. kuruluş yıldönümünü kutlamaktadır. Köklü kuruluşlarımızdan olan Türk Polis Teşkilatı, evrensel hukuk ve insan hakları ilkeleri çerçevesinde fedakârca görevini yapmanın yanı sıra milletimizin bağrından çıkmış birer gurur abidesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk polisini tarif ederken; ‘Polis, asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır’ ifadelerini kullanmıştır. Türk polisi, tam da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği özellik ve nitelikleri taşımaktadır. Terörle mücadelede canı pahasına milletimizin ve ülkemizin huzuru için görev yapan Türk polis teşkilatı, huzur ve güvenin teminatı olmaya devam etmektedir. Huzur ve güvenin teminatı olan Türk Polis Teşkilatımızın 173.’üncü kuruluş yıldönümünü kutluyor, milletimizin huzuru ve güveni için, vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit olan emniyet mensuplarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize ve emniyet mensuplarımıza aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi. (Bülten)busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 10.04.2018 11:43
Anahtar Kelimeler:
Polis HaftasıSelahattin Gürkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KATLİAMLARI LANETLİYORUZ!
KATLİAMLARI LANETLİYORUZ!
“VATAN AŞKI” YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
“VATAN AŞKI” YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
''AMACIMIZ, ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİ ÖNLEMEK''
''AMACIMIZ, ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİ ÖNLEMEK''

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim