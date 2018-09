16 proje, 40 milyon TL yatırım

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 10 Haziran’da sona eren “14. Başvuru Çağrı Dönemi” sonunda Türkiye genelinde 735 proje kabulü gerçekleşti. Teslim alınan projelerin toplam maliyetinin ise 1 milyar 752 milyon TL olduğu ifade edildi.Malatya’da projesi kabul edilen sektörler ise, süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, süt üreten tarımsal işletmelere yatırımlar olmak üzere toplamda 16 projenin sunulduğu belirtildi. 16 projenin yatırım maliyeti ise 40 milyon 130 bin 189 TL olarak belirlendi.

İLLERE GÖRE YATIRIM TUTARLARI

Toplam yatırım tutarları ise; süt üreten tarımsal işletmelere yatırım sektöründe 2 milyar 546 milyon TL, süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektöründe 71 milyon TL, et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektöründe 10 milyon TL, meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması sektöründe 15 milyon TL, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektöründe 10 milyon TL olarak gerçekleşti.Yatırım tutarı en çok olan ilk on il; Yozgat (138 milyon TL), Kars (131milyon TL), Sivas (129 milyon TL), Konya (119 milyon TL), Muş (91 milyon TL), Ankara (91 milyon TL), Nevşehir (73 milyon TL), Elazığ (72 milyon TL), Diyarbakır (70 milyon TL) ve Mardin (67 milyon TL) şeklinde sıralandı.En çok başvuru gerçekleştirilen ilk on il ise Konya (51), Sivas (51), Yozgat (50), Kars (42), Ankara (34), Elazığ (32), Muş (28), Nevşehir (26), Mardin (25) ve Afyonkarahisar (22) olarak belirlendi.