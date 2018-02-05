15 TEMMUZ BELGESELİ...



SOCAR Türkiye’nin desteği ile Azerbaycanlı ünlü yönetmen Elçin Musaoğlu imzası taşıyan belgeselde 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Türkiye’de yaşanan olaylar kardeş ülke Azerbaycan’ın gözüyle beyaz perdeye aktarıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-16 Kasım 2017 tarihleri arasında 7. kez düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali’nde birçok etkinlik tüm yıla yayılarak gerçekleştirilmeye başlanmış ve 15 Temmuz darbe girişimini konu alan bir belgeselin yapımı üstlenilmişti. Çekimleri Bakü, İstanbul, Ankara, Sakarya ve Malatya'da gerçekleştirilen belgesel, 15 Temmuz’da yaşanan olayları Azerbaycanlıların tanıklığıyla aktarmak için ‘kamera’ demişti.

Azerbaycanlı sanatçı, işadamı ve bazı vatandaşların o geceye dair izlenimlerini içeren, Türkiye’de yaşayan Azerbaycanlıların 15 Temmuz’da yaşadıkları çarpıcı olayları da tanıkların gözünden aktaran belgeselin tanıtımı Malatya Uluslararası Film Festivali Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın ev sahipliğinde 10 Şubat 2018 Cumartesi akşamı Malatya’da gerçekleştirilecek. Galaya Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye'den de çok sayıda davetli katılacak.

Malatya Uluslararası Film Festivali Başkanı ve Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Türkiye ve Azerbaycan'ın çok derin bağlarla birbirine bağlı iki ülke olduklarını belirterek, 15 Temmuz darbe girişimini konu alan 'Türkiye Benim de Vatanım' isimli belgeselinin yapımını üstlenmekten duydukları mutluluğu dile getirdi. Türkiye'deki Azerbaycanlı vatandaşların 15 Temmuz gecesinde Türk halkıyla birlikte darbecilere karşı omuz omuza mücadele verdiklerini hatırlatan Başkan Çakır, belgeselin bu kardeşliği beyaz perdeye taşıyacağının altını çizdi.



Festival Direktörü Suat Köçer ise bu yıl yapımı üstlenilen belgeselde, 15 Temmuz'un Türkiye dışından nasıl gözüktüğü sorusuna Azerbaycan örneği üzerinden cevap aradıklarını söyledi. Köçer, “Belgesel, Azerbaycanlıların 15 Temmuz darbe girişimi karşısında Türk halkıyla birlikte verdikleri mücadeleyi ve o geceye dair yaşadıkları çarpıcı olayları aktarmasının yanı sıra, iki halk arasındaki kardeşlik ve dostluğu da bir kere daha gözler önüne seriyor” dedi. Köçer, belgeselin Malatya’da yapılacak galanın ardından 11 ve 12 Şubat tarihlerinde Malatya Avşar Sineması’nda da izleyiciyle buluşacağını belirtti.

10 Şubat Cumartesi akşamı gerçekleşecek galada gösterimi yapılacak belgeselin yönetmen koltuğunda ‘Nabat’ ve ‘40. Kapı’ adlı uzun metraj filmleriyle uluslararası birçok festivalde beğeni toplayan ve çeşitli ödüller alan Azerbaycanlı yönetmen Elçin Musaoğlu oturuyor. Belgesel teklifini aldığında duyduğu mutluluğu dile getiren Musaoğlu, 15 Temmuz'un yalnızca Türkiye’ye değil aynı zamanda Türki Cumhuriyetler ve tüm Türklere karşı yapıldığını söyledi. Türkiye’nin Türkiye’den ibaret olmadığını ifade eden Musaoğlu, Azerbaycanlıların 15 Temmuz’da Türkiye’nin birçok şehrinde halkla birlikte sokaklara dökülerek direnişe katılmalarının da bundan kaynaklandığını belirtti.

