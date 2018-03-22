15 KİLOMETREDE ALTYAPI ÇALIŞMASI

Malatya merkezin içmesuyu altyapısını yenilemek için Ölçülebilir Alt Bölge çalışmaları gerçekleştiren MASKİ Genel Müdürlüğü, çalışmalarına devam ediyor. Suyun ölçülerek yönetilmesi ve tasarruflu kullanılması için hazırladığı projeleri hayata geçiriyor. Malatya merkezde 29 mahallede Ölçülebilir Alt Bölge çalışmaları yaparak içmesuyu altyapısını güvence altına alıyor.

MODERN ALTYAPI

Bu mahallelerden Hamidiye-Mollakasım-Hıroğlu Mahallesi’nde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Büyükşehir süreciyle birlikte kurulduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’ın öncülüğünde projeler hazırlayıp hayata geçirerek kısa zamanda kurumsallaşmamızı tamamladık. Şehrimizin tamamına hizmet ulaştırıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında Hamidiye–Mollakasım-Hıroğlu mahallelerinde 4,2 milyon TL maliyetinde toplam 15,2 kilometrelik altyapı yatırımlarımızın 11,4 kilometrelik kısmını tamamladık. Bin 300 adet abone bağlantısının 425 adedini yaptık. 2 adet debimetre vana odasını inşa ettik. Çalışmalarımız tamamlandığında söz konusu mahalleler modern içmesuyu altyapısına kavuşmuş olacak. Ölçülebilir Alt Bölge çalışmalarımızla kayıp kaçak su kullanımını önlüyor, sisteme su kazandırıyoruz. Malatya genelinde içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmalarımız devam ediyor” sözlerini kaydetti. (Bülten)busabahmalatya.com