15 BİN KADIN BİR ARAYA GELECEK

Buluşma hakkında bilgi veren HAK-İŞ Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, “Bu yıl 7.’sini düzenlediğimiz Uluslararası Kadın Emeği Buluşmalarını; çalışan kadınların sorunlarını gündeme getirdiğimiz, taleplerimizi ortaya koyduğumuz, kadın alanında gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmaları örnekleriyle tüm üyelerimizle paylaştığımız çok önemli bir platform olarak görmekteyiz” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Hak-İş Konfederasyonu tarafından organize edilen 7. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması kapsamında yaklaşık 15 bin kadın Ankara’da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın da yer alacağı buluşmayı BUSABAH gazetesine anlatan HAK-İŞ Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, Hak-İş Konfederasyonunun ilkeli, kararlı, onurlu bir sendikacılığın adı olduğunu söyledi.

ÖNERİLER GELİŞTİRMEK TEMEL HEDEFLERİMİZDENDİR

Başkan Geleri, “HAK-İŞ anayasal, medeni, kültürel, ve manevi değerleri esas olarak yerel ile evrenseli birleştirme iddiası ile yola çıkarak kadın-aile yaklaşımını ortaya koymakta sendikal hayatta ve toplumsal hayatta kadın konusunu, kadınların biyolojik ve fıtrat farklılıklarının ötesinde eşit fırsatlar, eşit davranma şekli ve eşit katkı temelinde toplumsal haklarda eşitlik olarak değerlendirmektedir. Kadınlar çalışma hayatında karşılaştığı haksız koşulları düzeltmek, işgücü piyasasına katılımlarını artırıcı uygulama ve politikalar geliştirmek, çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlara ilişkin çözüm odaklı öneriler geliştirmek temel hedeflerimizdendir” diye konuştu.

HAK-İŞ KADIN ÜYE SAYISI YÜZDE 25 CİVARINDA

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Başkan Geleri, “Kadınlar HAK-İŞ’te güçlü, mutlu ve gururlu konumdadır. Kadınlarımız HAK-İŞ’in davetine teveccühte bulunarak hızla ve artarak üye olmaktadır. HAK-İŞ kadın üye sayısı yüzde 25 civarındadır. Bütün kadın çalışanlarımızı HAK-İŞ’e üye olma davetimizi yineliyoruz. Kadın emeği toplumumuzun en hassas değerlerinden biridir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü; 1921 yılından bu yana kadın emeğinin ve kadına verilen değerin bir kez daha hatırlandığı bir gündür. Kadınların çalışma ve diğer toplumsal alanlardaki katılımcı rolünün gündeme taşındığı, kadın sorunlarının hak ve adalet merkezli bir anlayışla çözülmesi için adımların atıldığı ve kadınlarımızın sesinin daha gür duyulduğu bu önemli günde kadınlarımızın onuruna yaraşır bir iş yaşamı ve huzur dolu bir gelecek temennisi ile tüm kadın üyelerimizin Dünya Kadın Emekçiler Günü’nü kutluyoruz” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ BİR PLATFORM OLARAK GÖRMEKTEYİZ

Platformun önemine değinen Başkan Geleri, “HAK-İŞ olarak; her yıl Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde 81 ilimizden ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarından gelen binlerce kadın emekçinin katılımıyla Uluslararası Kadın Emeği Buluşmalarını gerçekleştirmekteyiz. Bu yıl 7.sini düzenlediğimiz Uluslararası Kadın Emeği Buluşmalarını; çalışan kadınların sorunlarını gündeme getirdiğimiz, taleplerimizi ortaya koyduğumuz, kadın alanında gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmaları örnekleriyle tüm üyelerimizle paylaştığımız çok önemli bir platform olarak görmekteyiz. Bugün 15 bini aşkın emekçi kardeşimizle bir araya geldiğimiz 7. Uluslararası HAK-İŞ Kadın Emeği Buluşmasının ‘Fıtratta Farklılık, Haklarda Eşitlik’ temasına vurgu yapması Konfederasyonumuzun kadın sorunlarına özgün bakış açısını ortaya koymakta ve sorunların çözümü için geliştirdiği özgün yöntem ve modelleri içermektedir” ifadelerini kullandı.

İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMEKTE

“HAK-İŞ; kadının çalışma yaşamına etkin olarak katılmasına, toplumdaki ve sendikal hareketteki rol ve statüsünün yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapmayı sendikal öncelikleri arasında görmektedir” diye Başkan Geleri şunları ifade etti:

“HAK-İŞ olarak Türkiye'nin çağdaşlık iddiasını sürdürmesinin de, kadınların hak ve özgürlüklerini ‘eşitlik ilkesi’ çerçevesinde kullanabilmelerine, toplumsal statülerinin güçlendirilmesine ve bütün önyargılardan uzak olunmasına bağlı olduğuna inanıyoruz. HAK-İŞ, kadınların sorunlarını, ülkemizin genel ekonomik ve sosyal sorunlarından bağımsız görmemektedir. Bu bağlamda tüm çalışmalarında ülkemizdeki tüm kadınların politik, ekonomik ve sosyal haklarını geliştirmek, kadın hakları konusunda kadın ve erkeklerin bilinç düzeylerini artırmak, kadınların toplumsal hayatın her alanında rol ve statülerini yükseltmek, üretim ve yönetime katılma imkânlarını geliştirmek misyonunu da gözetmektedir. Konfederasyonumuz bünyesinde bir Genel Merkez Kadın Komitesi bulunmaktadır. Merkez Kadın Komitesi Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmalarını, bağlı sendikaların kadın komiteleri ve işyeri kadın kurullarıyla iş birliği içinde gerçekleştirilmektedir.” MUTLU SARIGÜL - busabahmalatya.com