Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118604
ALTIN
163.395
DOLAR
3.7360
STERLİN
5.3227
EURO
4.6665

14 BİN KAYISI AĞACINA ZARAR VERDİ!

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı yaklaşık 14 bin kayısı ağacına zarar verdi. 

14 BİN KAYISI AĞACINA ZARAR VERDİ!

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı yaklaşık 14 bin kayısı ağacına zarar verdi. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
25 Ocak 2018 Perşembe 16:37
14 BİN KAYISI AĞACINA ZARAR VERDİ!

Akçadağ ilçesinde bir süredir etkili olan kar yağışı kayısı ağaçlarını vurdu. Sadece Fatihköyü ve Bağköyü mahallelerinde 4 bine yakın kayısı ağacının zarar gördüğü, Levent bölgesinde de 10 binin üzerinde kayısı ağacının aşırı kar yağışı nedeniyle dallarının tamamen kırıldığı, bazı ağaçların ise ortadan iki ayrıldığı belirtildi.

“Gözümüzden esirgediğimiz kayısı ağaçlarımız tamamen tahrip oldu”
İlçeye bağlı Bağköyü Mahallesi'nde 30 yıldır kayısı üreciliği yapan 63 yaşındaki Ahmet Eryılmaz, aşırı kar yağışının bir afet olduğunu belirterek, “Gözümüzden esirgediğimiz kayısı ağaçlarımız tamamen tahrip oldu, 63 yaşındayım böyle bir şey görmedim. Tarih böyle bir durumu yazmamıştır, çiftçi mağdur, yapacak bir şey yok devletin el uzatıp yardım etmesini umuyoruz” şeklinde konuştu

“Kapsamlı bir çalışma yapacağız”
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Süleyman Boyraz ise rakımın yüksek olduğu Levent ve Kürecik bölgelerinde zararın çok büyük olduğunu kaydederek, konuyla ilgili olarak mahalle muhtarlıkları ile birlikte çalışma yürüttüklerini, kapsamlı bir açıklamanın ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.
Öte yandan, Levent ve Kürecik bölgelerinde yoğun kar yağışının devam ettiği bildirildi. busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 25.01.2018 18:02
Anahtar Kelimeler:
KayısıMalatyaBusabahmalatya.com14 Bin Kayısı Ağacına Zarar VerdiYoğun Kar YağışıMalatyanın Akçadağ Ilçesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Resim ve El Sanatları sergisine yoğun ilgi
Resim ve El Sanatları sergisine yoğun ilgi
AK Partili kadınlar Yeşilyurt’taki yatırımları inceledi
AK Partili kadınlar Yeşilyurt’taki yatırımları inceledi
EVREN'E "HAYIRLI OLSUN" ZİYARETİ
EVREN'E "HAYIRLI OLSUN" ZİYARETİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim