13. ULUSLARARASI ARGUVAN TÜRKÜ FESTİVALİ 28-29 TEMMUZ’DA

Bu yıl 13. si düzenlenecek olan Uluslararası Arguvan Türkü Festivali 28-29 Temmuz tarihleri arasında birçok sanatçının katılımı ile gerçekleşecek. Festivalle ilgili düzenlenen basın toplantısında etkinlik ile ilgili bilgiler verildi. Arguvan Vakfı ile Arguvan Belediyesi tarafından ortaklaşa organize edilen Uluslararası Arguvan Türkü Festivali ile ilgili konuşan Arguvan Vakfı Başkanı Hasan Aydın, bu yılki türkü festivalini diğerlerinden daha farklı ve daha zengin bir şeklide yapacaklarını söyledi.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise “ Arguvan diyince akla türkü geliyor. Bu türküler dünyanın dört bir yanında zevkle heyecanla dinlenen türküler dolayısıyla an doluyu en iyi yansıtan ilçelerden bir tanesi Arguvan, Arguvan Anadolu’nun özü aslında Arguvan. Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş'a, üyelerine Uluslararası Arguvan Türkü Festivalinde de başarılar diliyorum. Yerelde yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş Arguvan Türkü Festivali, her yıl aldığı övgülere layık olma bilinci ile çıtayı yükseldiğini belirterek, Artık bir marka haline gelen Arguvan Türkü Festivali’nin bu marka değerini yükseltmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Amacımız, Arguvan coğrafyasının kültürel değerlerini aslına uygun olarak geliştirip Dünya Kültürleriyle buluşmasını, birbirinden, etkileşerek evrenselliği beslemesini ve halklar arasındaki Dostluğu, Kardeşliği geliştirip pekiştirmesini sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için yaptığımız çalışmalara destek olan siz basın mensupları ve kamuoyunun diğer dinamiklerinin katkısını çok çok önemsediğimizi bilmenizi isteriz” ifadelerini kullandı. 28-29 Temmuz’da düzenlenecek olan festivale herkesi davet eden Kızıldaş, "Müziğin kültürel, sanatsal ve inançsal bir öge olarak ön plana çıktığı, kendine özgü yeryüzündeki tek Türkü Festivali olan 13.Uluslararası Arguvan Türkü Festivalini 28-29 Temmuz 2018 tarihinde Nazım Hikmet Meydanında düzenleyeceğimizi buradan büyük bir gurur ile duyurmak isteriz. Duyguların, düşüncelerin üç telli ile birleştiği yöresel yaşam ve o yaşamı ifade eden en güzel nağmelerin teması olan 13. Uluslararası Arguvan Türkü Festivaline tüm türkü severleri, tüm dostlarımızı, Arguvan sevdalılarını 28-29 Temmuz’da düzenleyeceğimiz paneller, söyleşiler, sergiler, mahalle gezileri ve sanatçı dostlarla Nazım Hikmet Meydanına davet ediyoruz" diye konuştu.busabahmalatya.com