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12.1 KİLOMETRELİK BÖLÜM AÇILDI

Ulaşımda rahatlamanın yanı sıra düzenli gelişmeye de katkılar sunacak olan kuşak yolları projesinde önemli mesafeler kat eden Büyükşehir Belediyesi, kuzey kuşak yolunda son düzenlemeleri yapıyor. 

12.1 KİLOMETRELİK BÖLÜM AÇILDI

Ulaşımda rahatlamanın yanı sıra düzenli gelişmeye de katkılar sunacak olan kuşak yolları projesinde önemli mesafeler kat eden Büyükşehir Belediyesi, kuzey kuşak yolunda son düzenlemeleri yapıyor. 

busabahmalatya
busabahmalatya
20 Mart 2018 Salı 13:27
12.1 KİLOMETRELİK BÖLÜM AÇILDI

Toplam uzunluğu 13.3 kilometre olan kuzey kuşak yolunun 12.1 kilometrelik bölümünü açan Büyükşehir Belediyesi, yolun 4.3 kilometrelik bölümü olan Şehir Mezarlığı-Çarmuzu hattında asfalt serimine başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, yapılan asfalt çalışmalarını inceleyip, çalışan personele tatlı ikramında bulundu. Geziye Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir, Çarmuzu Mahalle Muhtarı Hacı Korkmaz, Yaka Mahalle Muhtarı Abuzer Yiğit ile Kaynarca Mahalle Muhtarı Osman Ay da katıldı. 
Muhtarlardan Başkan Çakır’a teşekkür 


Kuzey kuşak yolunun çok büyük bir proje olduğuna değinen Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir, “Büyükşehir Belediyemiz yıllardır bu yolun açılması için hiç durmadan çalışıyordu. Yolun büyük bölümü de açıldı. Bölgemizi kalkındıracak olan bu proje, aynı zamanda kent içi trafiğini de rahatlatacak. İmarlı alanların hızlı gelişmesi bu dev proje sayesinde olmuştur. Bu vesileyle başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 
Çarmuzu bölgesinin kuşak yoluyla birlikte büyük bir değişim içine girdiğine dikkat çeken Çarmuzu Mahalle Muhtarı Hacı Korkmaz ise, “Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır kuzey kuşak yolunun yapılması için elini taşın altına koydu ve gerekeni yaptı. Bu konuyla ilgili birçok defa yanına gittim ve şuanda gördüğünüz gibi yolun asfaltı dökülüyor. Yolun geçtiği bölgelerin değeri arttı.” şeklinde konuştu. 


Kuzey Kuşak Yolunun bitme aşamasına gelmesinin bütün Malatyalıları mutlu ettiğini belirten Yaka Mahalle Muhtarı Abuzer Yiğit de, “Çevre yolunun altında bulunan mahallelerin gelişimini hızlandıran bu yol baraja kadar olan tüm mahallelere olumlu yansıyacak. Şehir içine girmeden doğu-batı istikametinde yolculuk yapılabilecek. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” dedi. 
Kuzey Kuşak yolunun bitirilmesi için Büyükşehir Belediyesinin 7 yıldır ciddi çalışmalar yaptığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, sürecin ilk başlarında birçok sorun yumağı ile karşılaştıklarını, ancak bıkmadan çalışarak finale yaklaştıklarını söyledi. 
13.3 kilometrelik kuzey kuşak yolunun geri kalan 1.2 kilometrelik Hanımınçiftliği bölümünün de projelendirildiğini ifade eden Başkan Çakır, “Yolumuzun 2 noktasında demiryolları üstgeçitleri yapıldı. Geçtiğimiz haftalarda Topsöğüt-Yeşiltepe üst geçidini asfaltladık. Babuktu deresi üzerine yapılan üst geçitte bu çalışmalar kapsamında asfaltlanıyor. Yolun Hanımınçiftliği bölümünün Battalgazi yoluna bağlanması için proje çalışmaları bitti. 


Bu güzergahta kalan 77 evin yıkımı için vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Bu bölümde aynı zamanda viyadük projesi var. Projeye uygun bir şekilde ilerliyoruz. Kuzey kuşak yolu geçtiği Yeşiltepe, Kaynarca, Çarmuzu, Melekbaba, Kiltepe, Taştepe, Hanımınçiftliği, Göztepe ve Tandoğan Mahallelerinin de gelişimine ciddi katkılar sağlayacak. Bu yolun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİAhmet çakırKuzey Kuşak YoluBusabah
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