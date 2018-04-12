Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109965
ALTIN
177.272
DOLAR
4.0993
STERLİN
5.8203
EURO
5.0500

12. TARIM FUARINDA FOTOĞRAF SERGİSİ

Malatya’da düzenlenen Tarım Fuarında “Tarım ve İnsan” konulu fotoğraf sergisi düzenlendi.

12. TARIM FUARINDA FOTOĞRAF SERGİSİ

Malatya’da düzenlenen Tarım Fuarında “Tarım ve İnsan” konulu fotoğraf sergisi düzenlendi.

12 Nisan 2018 Perşembe 15:41
12. TARIM FUARINDA FOTOĞRAF SERGİSİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından bu yıl 12.’si düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı renkli görüntülere sahne oluyor. Mişmiş Park Fuar Alanında düzenlenen fuarda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması Sergisi yapıldı. Tarım Fuarını ziyaret eden vatandaşlar sergiye yoğun ilgi gösterdi. Tarım ve İnsan konulu fotoğraf sergisini kızıyla birlikte gezen Tuğba Sekmen isimli vatandaş, “Fuarın çok güzel ve renkli olduğunu gördüm. Fuar içerisinde sergilenen Tarım ve İnsan konulu fotoğraflarda dikkatimi çeken hepsi birbirinden değerli fotoğraflar, fotoğrafları çeken ve bizlere kadar ulaştıran herkese teşekkür ediyorum. Burada gördüğüm fotoğraflarda dikkatimi çeken bizim bilmediğimiz arka planda büyük bir emeğin verilmiş olması, farklı detaylar gördüm. Çok faydalı olduğunu ve fuara anlam kattığını düşünüyorum” diye konuştu.

Öte yandan Tarım ve İnsan konulu fotoğraf sergisi 15 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve İnsan Konulu Fotoğraf SergisiMalatyaTarım Fuarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖDÜLLÜ YARIŞMA
ÖDÜLLÜ YARIŞMA
4. Yeşilyurt Ulusal Satranç Şenliği 14-15 Nisan’da yapılacak
4. Yeşilyurt Ulusal Satranç Şenliği 14-15 Nisan’da yapılacak
Avşar’ın Miraç Kandili kutlaması
Avşar’ın Miraç Kandili kutlaması

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim