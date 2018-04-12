12. TARIM FUARINDA FOTOĞRAF SERGİSİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından bu yıl 12.’si düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı renkli görüntülere sahne oluyor. Mişmiş Park Fuar Alanında düzenlenen fuarda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması Sergisi yapıldı. Tarım Fuarını ziyaret eden vatandaşlar sergiye yoğun ilgi gösterdi. Tarım ve İnsan konulu fotoğraf sergisini kızıyla birlikte gezen Tuğba Sekmen isimli vatandaş, “Fuarın çok güzel ve renkli olduğunu gördüm. Fuar içerisinde sergilenen Tarım ve İnsan konulu fotoğraflarda dikkatimi çeken hepsi birbirinden değerli fotoğraflar, fotoğrafları çeken ve bizlere kadar ulaştıran herkese teşekkür ediyorum. Burada gördüğüm fotoğraflarda dikkatimi çeken bizim bilmediğimiz arka planda büyük bir emeğin verilmiş olması, farklı detaylar gördüm. Çok faydalı olduğunu ve fuara anlam kattığını düşünüyorum” diye konuştu.

Öte yandan Tarım ve İnsan konulu fotoğraf sergisi 15 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek.busabahmalatya.com