12. TARIM FUARI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Hayvancılık ve Gıda Fuarı öncesi kentteki tarım ile ilgili üretici ve yetiştirici birlik başkanları ve ziraat odası başkanları ile istişare görüşmeleri devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafında öğretmenevi Aspuzu Toplantı salonunda 12. Tarım Fuarı öncesi istişare toplantısı gerçekleştirildi. Fuar öncesi yapılacak olan çalışmalar ele alındı. Toplantıda, En Güzel Buzağı, En Güzel Kuzu, En İyi Bal Yarışmasının günlerinin belirlenmesi, verilecek ödüller, ikram, organizasyon, ulaşım, duyuru, gibi konular toplantı kararları ile netleştirildi. 12. Tarım Fuarında bu yıl Koyun Kırkım Şenliği, Güneş Enerjisi Panel Dağıtım Töreninin de gerçekleştirileceği belirtilirken, üretici birlikler tarafından her yıl olduğu gibi, bu yılda kavurma, sıcak süt, ızgara alabalık, tavuk döner, bal ikramı ve organik kayısı ikramı da gerçekleştirilecek. Toplantıda konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın, Tarım Fuarı etkinlikleri konusunda çalışmaları daha verimli hale getirme adına istişarelerde bulunduklarını ifade ederek, “Bu yıl gerçekleştireceğimiz tarım fuarımız renkli görüntülere sahne olacak. Fuar boyunca yarışma, ikram etkinliklerimiz olacak. Yeni teknolojik ürünleri çiftçilerimizle buluşturacağız. Fuar öncesi gerçekleştirdiğimiz bu tür toplantılar ile fuarın hem ziyaretçi katılımı noktasında hem de yeni fikirler noktasında bizlere çok ciddi katkı ve destekler sunuyor” diye konuştu.

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

12. Tarım Fuarı istişare toplantısına, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın, Malatya Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı İhsan Akın, Ziraat Odaları İl Koordinatörü Yunus Kılıç, Arıcılar Birliği Başkanı Ali Çolak ve Süt Üreticiler Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Mehmet Taneli, Alabalık Üreticiler Birliği Başkanı Turgay Özdemir ve Organik Meyve Üreticiler Birliği Başkanı İlhan Tursun, Pütürge Ziraat Odası Başkanı Kürşat Ayaydın, Doğanşehir Ziraat Odası Başkanı Burhan Tanışık, Hekimhan Ziraat Odası Başkanı Hacı Parmaksız katıldı.busabahmalatya.com