Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114749
ALTIN
168.880
DOLAR
3.9677
STERLİN
5.5733
EURO
4.8882

12. TARIM FUARI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafında bu yıl 11-15 Nisan 2018 tarihinde Mişmiş Park Fuar alanında gerçekleşecek olan 12. Tarım Fuarı hazırlıkları devam ediyor.

12. TARIM FUARI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafında bu yıl 11-15 Nisan 2018 tarihinde Mişmiş Park Fuar alanında gerçekleşecek olan 12. Tarım Fuarı hazırlıkları devam ediyor.

29 Mart 2018 Perşembe 16:20
12. TARIM FUARI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Hayvancılık ve Gıda Fuarı öncesi kentteki tarım ile ilgili üretici ve yetiştirici birlik başkanları ve ziraat odası başkanları ile istişare görüşmeleri devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafında öğretmenevi Aspuzu Toplantı salonunda 12. Tarım Fuarı öncesi istişare toplantısı gerçekleştirildi. Fuar öncesi yapılacak olan çalışmalar ele alındı. Toplantıda, En Güzel Buzağı, En Güzel Kuzu, En İyi Bal Yarışmasının günlerinin belirlenmesi, verilecek ödüller, ikram, organizasyon, ulaşım, duyuru, gibi konular toplantı kararları ile netleştirildi. 12. Tarım Fuarında bu yıl Koyun Kırkım Şenliği, Güneş Enerjisi Panel Dağıtım Töreninin de gerçekleştirileceği belirtilirken, üretici birlikler tarafından her yıl olduğu gibi, bu yılda kavurma, sıcak süt, ızgara alabalık, tavuk döner, bal ikramı ve organik kayısı ikramı da gerçekleştirilecek. Toplantıda konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın, Tarım Fuarı etkinlikleri konusunda çalışmaları daha verimli hale getirme adına istişarelerde bulunduklarını ifade ederek, “Bu yıl gerçekleştireceğimiz tarım fuarımız renkli görüntülere sahne olacak. Fuar boyunca yarışma, ikram etkinliklerimiz olacak. Yeni teknolojik ürünleri çiftçilerimizle buluşturacağız. Fuar öncesi gerçekleştirdiğimiz bu tür toplantılar ile fuarın hem ziyaretçi katılımı noktasında hem de yeni fikirler noktasında bizlere çok ciddi katkı ve destekler sunuyor” diye konuştu.

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

12. Tarım Fuarı istişare toplantısına, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın, Malatya Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı İhsan Akın, Ziraat Odaları İl Koordinatörü Yunus Kılıç, Arıcılar Birliği Başkanı Ali Çolak ve Süt Üreticiler Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Mehmet Taneli, Alabalık Üreticiler Birliği Başkanı Turgay Özdemir ve Organik Meyve Üreticiler Birliği Başkanı İlhan Tursun, Pütürge Ziraat Odası Başkanı Kürşat Ayaydın, Doğanşehir Ziraat Odası Başkanı Burhan Tanışık, Hekimhan Ziraat Odası Başkanı Hacı Parmaksız katıldı.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ12. Tarım FuarıSabri Akın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başarılı sporcular ödüllendirildi
Başarılı sporcular ödüllendirildi
Başkan Gürkan, “4 büyük ozan için söylüyoruz’ adlı programa katıldı
Başkan Gürkan, “4 büyük ozan için söylüyoruz’ adlı programa katıldı
Tekvando Aday Hakem Kursu başladı
Tekvando Aday Hakem Kursu başladı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim