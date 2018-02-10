12 BİN KİŞİ İŞ BULACAK

Birleştirici İş Dünyası (BİRKONFED) Genel Başkanı Osman Ünsal ve yönetim kurulu üyeleri, bazı temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya geldi. Burada önemli bilgiler paylaşan BİRKONFED Genel Başkanı Osman Ünsal, Doğu illeri adına ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Bir otelde yapılan programda konuşan BİRKONFED Genel Başkanı Osman Ünsal, “BİRKONFED vatanını, milletini, bayrağını seven iş adamlarından oluşmaktadır. 15 Temmuz darbe girişişi sürecinden sonra ülkemize ciddi olarak ekonomik saldırılar düzenlenmiş, gerek manipülasyonlarla gerek kurlarla oynayarak ekonomiyi yıpratma adına bir sürü hamle yapılmıştı. Türkiye ekonomisi ufak saldırılarla yıkılacak bir ekonomi değildir ve bunu da bütün dünya gördü. Bundan sonra direnç göstermek için ülke ekonomimize sahip çıkmamız, daha çok üretmemiz, daha çok istihdam alanları oluşturmamız ve daha çok büyümemiz gerekiyor. Bu da iş dünyasının milli bir sorumluluğudur. Biz de BİRKONFED olarak bu gün Malatya’dayız. Buraya Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci’nin yönlendirmeleriyle geldik. Malatya ilimizdeki yerel temsilcilerle görüşmeler yapıyoruz. Buraya nasıl yatırımlar yapabiliriz, neler katabiliriz, ilimizdeki mevcut olanakları nasıl kullanabiliriz ve bunları ekonomiye katma değer olarak nasıl sağlayabiliriz, planlı ve doğru bir ekonomi nasıl oluşturabiliriz, Malatya’yı nasıl kalkındırabiliriz; tüm bunlarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Birkaç tane konumuz var” ifadelerine yer verdi.

MERMER BORSASI KURULACAK

Osman Ünsal, “Türkiye’de artık elimizdeki maden enstrümanlarını doğru kullanmak için bunların borsasının oluşturulması gerektiğini bildirmiştik. En son Başbakan Yardımcımız bir gıda borsası açılışını yapacaklarını beyan ettiler. Artık Türkiye’de Avrupa normlarıyla aynı hale gelebilmemiz için borsanın oluşturulması, elimizdeki nitelikli ürünlerin doğru satılması ve piyasa standartlarında satılması bizim için çok büyük bir artı olacaktır. Üreten iyi bir Türkiye’yiz ama uluslararası pazarda biraz eksikliklerimiz var. Bu da iş dünyasının, özel sektörün sorumluluğudur. Devletimiz bize bütün imkânları sağlamaya başladı, sağlıyor da. Biz de bu imkânları kullanmak suretiyle elimizdeki kalemlerimizi, madenlerimizi, gıda ürünlerimizi, tarım ürünlerimizi daha nitelikli hale getirip uluslararası normlarda satmak için bir çalışma başlattık. Yakın bir zamanda ‘Mermer Borsamızı’ kurarak ülkemizde mermerle alakalı ihracat yapan, madencilik iş yapan arkadaşlarımızın elindeki ürünleri çok daha değerli fiyatlarda satabilmek adına bir mermer borsası kuruyoruz. Mermer borsamızla alakalı mermer endüstri düşüncemiz var. Bununla alakalı illerimizde görüşmeler yapıyoruz. Hangi ilimizde kurmamız çok daha doğru olur diye istatistiklerini yapıyoruz, değerlendiriyoruz. Alternatifler arasında Malatya da var. Yeterli izinler oluşursa burada da bunu konuşmaya başlarız. Şu anda sadece görüşme aşamasındayız. Bugün mermeri konuşacağız. Yarın demiri, öbür gün boru konuşacağız. Bu ülkenin milli sermayesidir bunlar. Bu kaynakları çok daha doğru, çok daha nitelikli hale getirmemiz için de borsaları kurmak suretiyle şu anda 167-170 milyar dolar hedefindeki ihracat rakamımızı 225-250 milyarlar seviyesine çıkartmayı planlıyoruz. Elimizdeki mevcut enstrümanların marka değerlerini yükselterek gerekirse bunların sanayilerini kurarak Türkiye’nin şu anki borsadaki 400 milyar dolarlık hacmini 800 milyar 1 trilyon dolarlara çıkartacağız. Türkiye artık bunları görmek ve yaşamak zorunda. Biz İslam dünyasının beklentilerini yüksek olduğu bir ülkeyiz. Biz İslam dünyasının umuduyuz. Bizim daha dirençli olabilmemiz için ekonomimizin çok güçlü olması gerekir. Cumhurbaşkanımızın arkasında güçlü bir ekonomi, refahı daha yüksek bir ülke olarak durmamız gerekir. Bu anlamda iş dünyası olarak bugün Malatya ilimizden başlamak suretiyle Doğu illerimizi gezeceğiz. Doğu illerimizde ürünleri, madenler, doğal kaynakları, tarım, hayvancılık, kendi bölgelerindeki sanayi yelpazesi olsun hepsini değerlendirip verimliliği artıracak çalışmalar yapacağız. Türkiye sanayileşme sorunu yok, Türkiye’de planlama sorunumuz var bizim.

12 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Ünsal, son olarak, “Malatya’da neler var; kayısı, tekstil, hayvancılık, tarım var ama farkı kollardan yapıldığı için marka değeri düşüyor. Ama biz bu enstrümanların hepsini birleştirir ortada bir sinerji oluştursak marka değerini de güçlendiririz, kaysımızı da uluslararası standartlara çok daha iyi fiyatlarda satarız. Elimizdeki fabrikaların verimliliğini de hızlı bir şekilde artırır seri üretimler yapmak suretiyle ekonomimize girdiler sağlarız. İş dünyasında da istihdama katkı seferberliği var. Biz de iş dünyası konfederasyonu olarak İstanbul’daki merkezimizde bunun çalışmasına başladık. İstihdam alanları oluşturacak çalışmalar yapıyoruz. Mermer borsamız ve bunun arkasındaki entegre tesisimizle beraber 12 bin kişiye istihdam sağlayacak bir alt yapı hazırlığı içerisindeyiz. Bunu çok yakın bir zamanda hayata geçireceğiz” diye konuştu.

DEĞERİNDEN DÜŞÜK MALİYETE SATILIYOR

BİRKONFEDArgeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Niziplioğlu ise, “Bu konuda ülkenin genel anlamda ekonomik haritasına bakmak gerekiyor. Kaynakları periyodik cetvelin yarısı kadar olan maden ülkemizde çıkıyor. Biz bunları çıkarmada sıkıntı yaşamıyoruz. Uluslararası piyasalarda ham halinde satıldığı için değerinden çok düşük bir maliyete satılıyor. Bu durumda ekonomik olarak istediğimiz büyüklüğe ulaşamıyoruz ülke olarak. Bunun için de endüstrileri oluşturmak gerekir sanayi değil. Birkaç imalathane, birkaç sanayi sitesi, birkaç fabrikayla olacak şeyler değil. Biz topraklarımızdaki olan petrolü bile işleme noktasında yeterince aktif değiliz” ifadelerine yer verdi.busabahmalatya.com