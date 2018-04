11. Uluslararası Kısa Film Festivali Yapılacak

24-25-26-27 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan ve bu yıl 11’incisi düzenlenecek uluslararası kısa film festivali her kategoride ödül verecek. Kısa film festivalinin birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri şu şekilde belirtildi: “Birincilik ödülü: 5 Bin TL, ikincilik ödülü: 3 Bin 500 TL, üçüncülük ödülü ise: 2 Bin 500 TL.”

24-27 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan uluslararası kısa film festivalinde ön elemeyi geçen filmler belli oldu. Uluslararası ve Ulusal kategoride toplamda 589 filmin başvuru yaptığı festival yoğun ilgi gördü. Ön jüri gelen filmleri değerlendirirken büyük bir titizlik gösterdi, değerlendirme sonucu ulusal kurmaca ve belgesel kategorilerinde 32 film ön elemeyi geçerken, uluslararası kurmaca ve belgesel kategorilerinde ise 30 film ön elemeyi geçti.

27 Nisan Cuma günü saat 14.00’da yapılacak olan ödül töreni ile ödüller sahipleri ile buluşacak.

ULUSAL KATEGORİ

Ulusal Kurmaca: “Nefesini Tut-Emin Murat Kılıç, Yük-Naci Anıl Konya, Vaveyla-Cemre Yılmaz, Kum-Afif Karaosmanoğlu, Frekans-Ahmet Serdar Karaca, Kazak-Simay Yaykır, Tel-Berkay Hasbay, Yüzme Öğreniyorum -Serpil Altın, Tablo-Mert İnan, Mahkum-Ercan Selim Öngöz, Düş Yüzeyi-Ahmet Faruk Arslan, Yeşil Bölge-Mehmet Kanadlı, Hikayeci-Anıl Güldoğan, Vultur-Hikmet Güler/Barış Fert, Uzaktaki Yakınlar-Durmuş Sorkut, Son Sahne-Ersin Aycan.”

Ulusal Belgesel: “Dem-Bekir Çılgın, Karadeniz’in Yalnız Nineleri-Kaan Atilla Taşkın, Pelikül-Zeki Koyuncu, Büyük Menderes-Yavuz Özer, Naatra-Zeynep Altay, Menderes’in Kıyısında-Mehmet Can Mıcık, Çalıkuşu-Esra Yıldırım, Kurbağa avcıları-Batuhan Kurt, Zilli Maşa-Furkan Kaya, Koncolos-Savaş Yavuz, Saklı Cennet-Çağatay Çelikbaş, Kollarımdaki Yaşam- Fikret G. Fırat, Hekim-Yavuz Üçer, Çobanın Şiiri-Özkan Emre, Schön-Mert Mutlu.”

ULUSLARARASI KATEGORİ

Uluslararası Kurmaca: “Aux Battements Du Parloir-Pascal Marc, Gray Umbrella-Mohammad Poustındouz, Downfall-Majid Seyedin Khorasani-Ali Bayat, Hilos-María Margarita Cabarcas, Mano A Mano-Esteban Zúñiga Domínguez, Jihan-Ruth Máez, Hazf-Mohammad Ali Rakhshani, Red Velvet- Mahmoud Samır Essa-Youssef Mahmoud, No Sugar-Eirini Polydorou, Crônicas Do Meu Silêncio-Maria Spector, Pajerere-FabiÁn DÍaz, The Best Of Me-Federıco Gıovannı Durante-Danıele Trovato 병신, 병신 아! Ok it’s idiot - Sang Moon Lee, Die Abreise-Mılan Hamamı, Blue Gris-Laëtitia Martinucci.”

Uluslararası Belgesel: “Akapas-Mohammad Alı Rakhshanı, At The Other Side Of Technology-Jose Prıeto Leonardo Llamas, Cajamarca El Viaje Del Desengano-Ernesto Ciurlizza, Camposanto-Pablo Adiego, El Traje De Superman-Juan Manuel Díaz Lıma, First Feature Film- Bentley Brown, Hombre Negro Sin Identificar-Javier Extremera Rodríguez, La Fiebre Del Oro-Raúl De La Fuente, La Vaca-Juan Jıménez, Waapa-Renata Meırelles-Davıd Reeks-Paula Mendonça, Nobody Dies Here-Sımon Panay, Nation Of Mask-Patrice Sanchez, Me Anikta Ftera-Vivian Papageorgiou, Memorandum-Jennifer Lara Persona-Es Preciso Aparentar Lo Real-Delfina Romero Feldman.”(Haber Merkezi-Üni-Haber)