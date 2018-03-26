11 NİSAN’DA  KAPILARINI AÇIYOR

5 gün sürecek olan fuar ile ilgili Kültür A.Ş.’nin ev sahipliğinde bir basın toplantısı düzenlendi. 11-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuar ile ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Sabri Akın, fuarlara katılımın bu yılda yoğun olacağını söyledi. Geride kalan yıllarda gerçekleşen fuarlarda 15 ilden kalabalık ziyaretçi guruplarının geldiğini belirten Akın, “Bu daha da gelişerek inşallah bu yıl da fuarımızın etkin bir fuar olması özelliğini inşallah pekiştireceğiz” ifadelerine yer verdi. Bu yıl gerçekleştirilecek fuara 150’ye yakın firmanın katılacağını belirten Akın, bunun 95’inin Malatya’dan geri kalanının ise ülkemizin değişik illerinden katılacağını söyledi. Malatya’da ve bölgede son yıllarda hayvancılık sektörünün ciddi bir gelişim gösterdiğini de dile getiren Akın, “Özellikle firmaların feshi noktasında üreticilerimiz bölgemizin dışındaki diğer firmalarla ilişki kurma noktasında birtakım sıkıntılar yaşamaktalar. Buna da dikkat ederek firmaların tesisleri noktasında hareket etmek ve irtibat noktasında hayvancılık sektöründe ve faaliyet gösteren firmaların katılımı noktasında daha fazla gayret gösterdik. Her yıl olduğu gibi bu yılda fuarda bazı etkinliklerimiz olacak. Bölgemizdeki bütün üreticilerimizi fuarımıza bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantıda daha sonra fuara destek veren sivil toplum kuruluşları adına bir konuşma yapan Malatya Tarım Platformu Başkanı ile Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın’da bir ilin gelişmesi noktasında tarım ve hayvancılığın önemine dikkat çekti. Üretim alanında gıda ve su olmadan hiçbir canlının yaşamayacağını da vurgulayan Akın, “Destek olmamız ve gerekli yardımı yapmalıyız. Bu anlamda 3 tane etkinliğimiz olacak. Etkinliğe herkesi davet ediyoruz ve hiç kimse dışarıda kalmasın. Herkes elini taşın altına koysun" ifadelerini kullandı. Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit ise kurum olarak fuara her yıl olduğu gibi bu yıl da destek verdiklerini hatırlatarak, fuarda Bakanlıklarının stant açması için de girişimlerde bulunduklarını söyledi. Fuara çiftçilerin gelmesi noktasında da programlarda yaptıklarını belirten Macit, ayrıca yine kurum olarak fuarda fotoğraf sergisi de açacaklarını kaydetti.

Toplantıda daha sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’da Tarım Fuarını her geçen yıl büyüttüklerini dile getirerek, “Tarım Fuarı bu sektörde konuşulan Türkiye genelinde çok önemli bir fuar haline geldi. Bunda da hepinizin emeği çok büyük. Başta Sayın Valim Olmak üzere Tarım İl ve İlçe müdürlükleri olmak üzere bu sektördeki bütün sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanlarının bu işe önem verdiklerinden dolayı Tarım Fuarı hak ettiği yere gelmiş oldu” ifadelerine yen verdi. Tarımın dünya ve Türkiye için büyük önem arz ettiğini kaydeden Çakır, “Ama bir yandan da Malatya’mız için tarımın ne anlama geldiğini herkes biliyor. İlimizin kalkınması, ekonomik ivmeyi yakalaması gelir seviyesinin yükselmesi tamamen tarım formatlı. Bir yandan da sanayileşmeyi, yatırımı konuşurken esas olan tarımı ilimizde mutlaka geliştirmek zorundayız. Başta kayısımız olmak üzere aynı zamanda hayvancılık. Bunu yaparken de gelmiş olduğumuz nokta, ne kadar çiftçimizi eğitebiliyoruz? Bunlarda yapacağımız en güzel platformlardan biri bu fuar. Bu fuarda da sadece sergi, teknoloji değil bir yandan da çalıştaylar düzenleyerek Malatya’daki kapasitenin, gelişmenin, bilinçli üreticinin de bir etkinliğini görüyoruz. Birlik başkanlarımızın, Ziraat Odası Başkanlarımızın çabaları ve gayretleri ile çok ciddi bir mesafe aldığımız kanaatindeyim. Ve her geçen yılda dikkat çeken bir büyümeyi de yakalamış oluyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantıda son olarak söz alan Malatya Valisi Ali Kaban ise tarım fuarlarının düzenlenmesinin önemine değinerek, “İnanıyorum ki Malatya’yı tanıdıkça, görüyorum ki sizler de üzerinize düşeni yapacaksınız ve güzel bir çalışma olacak inşallah. Zaten bölgenin en büyük tarım fuarı ve Malatya’da buna layıktır, bundan hiç şüphemiz yok” diye konuştu.

Daha önceki görev yerinde başlattıkları topraksız sera çalışmasını Malatya’da da başlattıklarını belirten Kaban, bin dönüm alanda başlattıkları çalışmayı ileriki günlerde büyütmeyi hedeflediklerini söyledi. Malatya’da bir topraksız sera uygulamasının Organize Sanayi Bölgesi uygulaması hızla ilerlediğini kaydeden Kaban, “Oradaki tecrübelerimize dayanarak, inşallah biz bunu 8 aya da bırakmayacağız. Çünkü bölgede böyle bir uygulama yok, bölge buna çok uygun ve inşallah ilerde Ortadoğu’ya huzur geldiği zaman bölgemiz zaten parlayan bir yıldız olacak, o anda tarımda da geri kalmaması için biz üzerimize düşeni küçük bir katkı olarak böylece yapmış olalım" diye konuştu.

Toplantıya kentte tarım ve hayvanlık ile ilgilenen bir çok sivil toplum kuruluşunun yanı sıra oda ve kurum temsilcileri ile gazeteciler katıldı.