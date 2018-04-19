11 İlde 18 Adrese FETÖ Operasyonu

Malatya Cumhuriyet Bassavciligi koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik; Malatya merkezli Erzurum, Eskişehir, Adana, Kahramanmaraş, Bolu, Ankara, Konya, İzmir, İstanbul ve Kilis illerinde olmak üzere toplam 11 ilde 18 adreste operasyon yapıldı.

FETÖ/PDY Terör Örgütünün Askeri Mahrem yapılanması içerisinde bulunduğu tespit edilen; Hava/Kara Kuvvetlerinde görevli Astsubay rütbesindeki 13 şahıs,Askeri Okuldan ilişiği kesilen 1 şahıs,Askeri Mahrem İmam olan 4 şahıs (2'si Özel Okul Öğretmeni, 1'i Diş Hekimi, 1'i İnönü Üniversitesinde Memur) olmak üzere toplam 18 şahsın yakalanması amacı ile yapılan eş zamanlı operasyon ile; Malatya'da 6 şüpheli şahıs,Eskişehir 'de 3 şüpheli şahıs, Kahramanmaraş 'da 2 şüpheli şahıs,Adana'da 2 şüpheli şahıs,Bolu'da 1 şüpheli şahıs,Kilis'de 1 şüpheli şahıs,olmak üzere toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

TAHİR ÖZÇELİK - busabahmalatya.com