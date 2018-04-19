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11 İlde 18 Adrese FETÖ Operasyonu

Malatya'da FETÖ ile mücadele kapsamında operasyonlar devam ediyor.

11 İlde 18 Adrese FETÖ Operasyonu

Malatya'da FETÖ ile mücadele kapsamında operasyonlar devam ediyor.

19 Nisan 2018 Perşembe 12:16
11 İlde 18 Adrese FETÖ Operasyonu

Malatya Cumhuriyet  Bassavciligi koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü  KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik; Malatya merkezli Erzurum,  Eskişehir, Adana, Kahramanmaraş, Bolu, Ankara, Konya, İzmir, İstanbul ve Kilis illerinde olmak üzere toplam 11 ilde 18 adreste operasyon yapıldı.

FETÖ/PDY Terör Örgütünün Askeri Mahrem yapılanması içerisinde bulunduğu tespit edilen; Hava/Kara Kuvvetlerinde görevli Astsubay rütbesindeki 13 şahıs,Askeri Okuldan ilişiği kesilen 1 şahıs,Askeri Mahrem İmam olan 4 şahıs (2'si Özel Okul Öğretmeni, 1'i Diş Hekimi, 1'i İnönü Üniversitesinde Memur) olmak üzere toplam 18 şahsın yakalanması amacı ile yapılan eş zamanlı operasyon  ile; Malatya'da  6 şüpheli şahıs,Eskişehir 'de 3 şüpheli şahıs, Kahramanmaraş 'da 2 şüpheli şahıs,Adana'da 2 şüpheli şahıs,Bolu'da 1 şüpheli şahıs,Kilis'de 1 şüpheli şahıs,olmak üzere toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

TAHİR ÖZÇELİK - busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 19.04.2018 14:08
Anahtar Kelimeler:
MalatyaFetöOperasyon
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