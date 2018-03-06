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100 BİN KİŞİ OKUMA YAZMA ÖĞRENİYOR

Okuma Yazma Seferberliği Malatya’dada start verdi. Ülke genelinde 100 binin üzerinde başvurunun yapıldığı Okuma Yazma Seferberliğine Malatya’da ise 3 bin 313 başvuru alındı.

100 BİN KİŞİ OKUMA YAZMA ÖĞRENİYOR

Okuma Yazma Seferberliği Malatya’dada start verdi. Ülke genelinde 100 binin üzerinde başvurunun yapıldığı Okuma Yazma Seferberliğine Malatya’da ise 3 bin 313 başvuru alındı.

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Mart 2018 Salı 11:56
100 BİN KİŞİ OKUMA YAZMA ÖĞRENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Okuma Yazma Seferberliği programı kapsamında Malatya’da dün ilk eğitim başladı. Hanımın Çiftliği İlkokulu’nda düzenlenen eğitimin açılış programına Vali Ali Kaban ve eşi Neriman Kaban, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, okul idarecileri, öğretmenler katıldı.

Vali Ali Kaban ve eşi Neriman Kaban okuma-yazma öğrenenlere hediyeler takdim ettikten sonra kısa bir açıklama yaptılar.

İlk açıklamayı Vali Ali Kaban yaptı. Vali Kaban, bugün burada Sayın Cumhurbaşkanınınve eşi hanımefendinin himayelerinde tüm yurtta başlatılan Okuma Yazma Seferberliğinin Malatya ayağını başlattıklarını dile getirerek, hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

148’İ DE ERKEKLERDEN OLUŞUYOR

İnsanlara fırsat verilmesinin büyük önem taşıdığını dile getiren Vali Kaban, “Burada hakikaten bir sınıfta bile gördük ki insanımız eğer kendisine bir imkan verilirse çok kısa zamanda büyük mesafeler kat etmeye aday. İşte o örneği burada gördük. Kısa sürede yazmayı belli bir noktaya getirmişler ve okuyabilecek hale gelmişler. İnsanımıza fırsat verilmesi büyük önem arz ediyor. Bu çerçevede 3 bin 313 başvuru alındı. Bunun 3 bin 169’u hanımefendilerden oluşuyor. 148’i de erkeklerden oluşuyor. Değişik sebeplerle okuma yazmayı bir şekilde öğrenememiş, bir şekilde bu sistemin dışında kalmış herkesi böylesi bir çalışmanın yürütülmesinde gerçekten büyük emeği olan Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve bütün çalışanlara da teşekkürü borç biliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah okuma yazma öğrenmiş bütün kardeşlerimizle birlikte daha aydınlık bir geleceğe doğru gitmek dileğiyle” diye konuştu.

TÜM KURSİYERLERE BAŞARILAR DİLİYORUM

Kursiyerlere başarılar dileyen Vali Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban ise, “Cumhurbaşkanımız ve değerli eşi Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu okuma yazma seferberliği bugün de görüyoruz ki büyük bir ihtiyaçmış. Tüm kursiyerlere başarılar diliyorum. Ve başarılarının da devamını diliyorum” şeklinde konuştu. MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi

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Busabah HaberleriMalatya10 Bin Kişi Okuma Yazma öğreniyor
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