10 MADDEDE KOMUTAN METİN TEMEL

“10 maddede Afrin Komutanı Metin Temel” adlı yazıda şu ifadelere yer verildi:
“BİR: Zerre reklama tamah etmedi.
İKİ: Zaferi sahiplenmeye kalkışmadı.
ÜÇ: Görevini doğru dürüst yapanlara özgü bir iç huzuruyla gülümsedi.
DÖRT: Sadece cephede değil, propaganda alanında da çarpıştı.
BEŞ: Çayını elinden hiç bırakmadı.
ALTI: Askerlere babalık yaptı.
YEDİ: Sivillerin ayağına taş değmesin diye uğraştı.
SEKİZ: Yağma iddialarının üzerine anında gitmeyi bildi.
DOKUZ: Her bir şehidin arkasından zafere yemin etti.
ON: Öyle bir kıskaçla işi bitirdi ki bütün analizleri yerlere serdi ve dünyayı şaşırttı.”
TÜRKAN YILDIZ - Busabah Gazetesi