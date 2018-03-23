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10 MADDEDE KOMUTAN METİN TEMEL

Hürriyet gazetesi köşe yazarı Ahmet Hakan, dünkü köşesinde Malatya 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel’e yer verdi. Ahmet Hakan, Komutan Temel’i 10 maddede anlattı.

10 MADDEDE KOMUTAN METİN TEMEL

Hürriyet gazetesi köşe yazarı Ahmet Hakan, dünkü köşesinde Malatya 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel’e yer verdi. Ahmet Hakan, Komutan Temel’i 10 maddede anlattı.

busabahh
busabahh
23 Mart 2018 Cuma 10:56
10 MADDEDE KOMUTAN METİN TEMEL

“10 maddede Afrin Komutanı Metin Temel” adlı yazıda şu ifadelere yer verildi:

“BİR: Zerre reklama tamah etmedi.
İKİ: Zaferi sahiplenmeye kalkışmadı.
ÜÇ: Görevini doğru dürüst yapanlara özgü bir iç huzuruyla gülümsedi.
DÖRT: Sadece cephede değil, propaganda alanında da çarpıştı.
BEŞ: Çayını elinden hiç bırakmadı.
ALTI: Askerlere babalık yaptı.
YEDİ: Sivillerin ayağına taş değmesin diye uğraştı.
SEKİZ: Yağma iddialarının üzerine anında gitmeyi bildi.
DOKUZ: Her bir şehidin arkasından zafere yemin etti.
ON: Öyle bir kıskaçla işi bitirdi ki bütün analizleri yerlere serdi ve dünyayı şaşırttı.”

TÜRKAN YILDIZ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Malatya 2. Ordu KomutanıMetin Temel
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