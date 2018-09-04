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10 iş yerinin çatısı yandı

Kuluncak ilçesinde bulunan sanayi sitesindeki 10 iş yerinin çatısı yandı.

10 iş yerinin çatısı yandı

Kuluncak ilçesinde bulunan sanayi sitesindeki 10 iş yerinin çatısı yandı.

04 Eylül 2018 Salı 13:05
10 iş yerinin çatısı yandı

İlçedeki sanayi sitesindeki bir işlerinin çatısında henüz belirlenemeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin diğer iş yerlerinin çatısına sıçraması ile büyüyen Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Belediye iş makineleri ve çevredeki vatandaşların da desteği ile yangın kontrol altına alınırken olayda maddi hasar meydana geldi.

İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem de yangın sonrası bölgede incelemeler bulunarak yetkililerden bilgiler aldı. Yangınla ilgili incelemede başlatıldı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kuluncak
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