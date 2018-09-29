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10 bin kişiye aşure ikramı yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cuma Namazı sonrası camii cemaatine aşure ikramında bulunuldu.

10 bin kişiye aşure ikramı yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cuma Namazı sonrası camii cemaatine aşure ikramında bulunuldu.

29 Eylül 2018 Cumartesi 15:34
10 bin kişiye aşure ikramı yapıldı

Sosyal belediyecilik alanında yapmış olduğu çalışmalarla her zaman vatandaşının yanında olma gayreti ve çabası içerisinde olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlarımızla birlikte olmak, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesini sağlamak amacıyla etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikler çerçevesinde Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi’ndeki aşure ikramında bulunduk. Bugünde Malatya genelinde birçok camide aşure ikramında bulunuyoruz.Allah’ın izzet ve ikramının çoğaldığı Muharrem ayında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha da pekişmesi adına etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Battalgazi Ulucami, Yeni Cami,Sümer ve Eyüp Sultan Camilerinde yaklaşık 10 bin kişiye aşure ikramında bulunduk ” şeklinde konuştu.

Yapılan aşure ikramının sosyal belediyecilik anlamında güzel bir hizmet olduğunu belirten vatandaşlar ise bu ikramın cuma namazı çıkışında yapılmasının ayrı bir güzellik olduğunu söylediler. (Bülten)

Son Güncelleme: 30.09.2018 15:39
Anahtar Kelimeler:
AşureMALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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