''1 TL'YE SOKAK HAYVANLARI İÇİN DERT DİNLENİR''

1 Liraya ilk etapta insanların derdini dinleyen dert dinleyicileri, şimdi de aynı fiyata insanlardan sokak hayvanların dertlerini dinliyor. Abdullah Gül Parkı’nın karşısında insanlardan sokak hayvanlarının derdini dinleyen dert 3 dert dinleyici, kazandıkları parayı da sokak hayvanları için harcıyorlar.

İnsan nüfusunun giderek arttığını dile getiren insanlardan sokak hayvanlarının derdini dinleyen Muhammed Kahtalı, dünyanın insanlar için olduğunu, insanların bu dünyada yaşaması kadar doğal bir şey olmadığını belirterek, bunu yaparken de sadece sokak hayvanlarının değil karıncanın bile yaşam alanının daraltıldığını söyledi.

MAMA ALABİLECEK DURUMDAYIZ

Niçin insanlardan 1 TL’ye sokak hayvanlarının derdini dinlediklerini anlatan Kahtalı, “Beraber yaşayabildiğimiz kargası, kedisi, saksağanı, köpeği var ve bu hayvanları besleyebilecek, mama alabilecek durumdayız. Burada oturan 3 arkadaşımla hayvanlar için mama alabiliyoruz. Mevzu dışarıdaki insanlarında 1, 1,5 ve 2 liraya mama alabileceklerini hatırlatmak için buradayız. Bazı insanlar buradan geçerken ‘Ben sana 20 TL vereyim, git al’ diyorlar. Ben mama alıyorum zaten. Ama bu senin de aklına gelsin. Mesela ben buraya gelmeden belki 10 kişiden 3 kişinin aklına geliyor mama almak. Fakat 10 kişi beni görüyor. ‘bu nasıl oluyor, ben 1 TL veriyorum’ diyor ancak ben de gidip 50 kuruş üzerine koyarak mama alıyorum. Üzerini tamamlıyorum. Ama 10 yaşındaki, 17 yaşındaki bir çocuğun aklına kahve köşesine gidip sigara içmek yerine ‘Ben 2 liraya gidip sokak hayvanları için mama alabilirim’ sözü aklına gelmeli” şeklinde konuştu.

HAYVANLAR İÇİN DERT DİNLİYORUZ

Yaptıkları işten dolayı olumlu tepkiler aldıklarını da söyleyen Kahtalı, “Biz burada sokak hayvanları için dert dinliyoruz. Bazı insanlar gelip bizimle dertlerini paylaşıyorlar. Şu anda kış ayında olduğumuz için insanlardan çok daha olumlu bir tepki var aslında. ‘Ya anlatmama gerek yok, derdimiz aynı’ diyor. ‘Hayvanlar için bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz, derdimiz aynı, ne güzel bir şey, anlatmama gerek yok sana parayı vereyim, sen mamayı al’ diyor. Hayvanları seven, hayvanları sevmeyenler geliyor. Burada oturup ‘Hiç düşünmemiştim, sokağımdaki kedi hiç aklıma gelmemişti, teşekkürler’ diyenler bile oldu. Herkesin içerisinde hayvanlara karşı iyi bir enerji var. Birileri sokağa çıkıp bir şeyler yaptığı sürece her şey güzel olacak” diye konuştu.

YAPTIĞIMIZ ŞEY PSİKOLOKLUK DEĞİL

“Hafta sonları evde oturmak yerine buradayız” diyen Kahtalı, bir de yanlış anlaşılmalar olduğunu ifade ederek, şunları ifade etti:

“Eğer zabıtalar kovarsa gidip başka yerde oturuyorum, tekrar kovarlarsa yine gidip başka yerde oturuyorum. Ayrıca bir de yanlış anlaşılma var. Bazı psikolog, psikiyatri ve PDR gibi bazı alanlardaki hocalarla problemler yaşadık. Bizim burada yaptığımız şey psikologluk değil, sadece dert dinliyoruz. Ben sohbet ediyorum. Ben arkadaşımla yaptığım muhabbeti sizle yaparım. Belki onun derdine çözüm bulamam. Ben sokaktaki bir adamım sadece, bir şey değilim ben. Günde 80 ya da 100 liraya kazanıyoruz. Hayvanlar için böyle bir para kazanıyoruz. Biz bu parayla gidip marketten mama alıyoruz, bir 30-40 lirada arttırıp kasaplardan kemik kırıntısı gibi yiyecekler alıyoruz. Hatta faturaları da yanımda taşıyorum. Bazen gece saat 02.00’ye kadar arkadaşlarla birlikte mama dağıtıyoruz sokak hayvanları için. Yazında hayvanlar için fidan dikme gibi projemiz var. Herhangi bir derneğe bağlanma gibi bir düşüncem yok. Yapabilirsem kendi derneğimi kurmak istiyorum.”