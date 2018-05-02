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“1 Mayıs, Mücadelenin Günüdür”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “1 Mayıs; birlik, dayanışma ve mücadelenin, demokrasi, özgürlük ve barışın günüdür. Sömürüye uğrayan kadınların, işsizlerin, yoksulların, ezilenlerin seslerini yükselttiği gündür” dedi.

“1 Mayıs, Mücadelenin Günüdür”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “1 Mayıs; birlik, dayanışma ve mücadelenin, demokrasi, özgürlük ve barışın günüdür. Sömürüye uğrayan kadınların, işsizlerin, yoksulların, ezilenlerin seslerini yükselttiği gündür” dedi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:43
“1 Mayıs, Mücadelenin Günüdür”

Ağbaba, 1 Mayıs dolayısı ile yayınladığı mesajında, özetle şunları kaydetti:

“Bugün karşımızda emeğe, alın terine, örgütlülüğe düşman bir yapı var. AKP hükümetleri döneminde en fazla mağdur edilen kesim emekçiler oldu. Değerli işçiler, emekliler, işsizler, öğrenciler; geçmişte olduğu gibi bu 1 Mayıs’ta da tüm örgütlerimiz ile alanlarda, sendikalarımızla emekçilerimizle kol kola, omuz omuzayız.Faşizme, gericiliğe, sömürüye, emekçilerin köleleştirilmesine, sendikasızlaştırmaya, güvencesizliğe karşı tüm meydanlarda sesimizi daha gür yükseltiyoruz. 1 Mayıs’ta emekçilerimizle ele ele vererek büyüttüğümüz Hayır’ın daha bitmediğini haykırıyoruz.Geldiğimiz noktada birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğu ortada.24 Haziran’da hepinize çok büyük görev düşüyor. Ülkemizin geleceği için, çocuklarımızın ve gençlerimizin çok daha güzel bir ülkede yaşaması için sandıklarımıza ve oylarımıza sahip çıkacağız. Bu mücadelede bizleri yalnız bırakmayacağınıza inanıyorum.” (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Veli Ağbaba1 Mayıs
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