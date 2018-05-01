1 Mayıs Malatya'da Kutlandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, 1 Mayıs gösterileri öncesinde bir açıklama yaptı. Kiraz, CHP İl Binası önünde yaptığı açıklamada emekçinin, işsizin, çalışanın, çalışmayanın, herkesin bayramı diye ifade ettiği 1 Mayıs’ı kutladı.

Enver Kiraz’ın yanı sıra Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ve Hekimhan Belediye Başkanı AliseydiMillioğulları da açıklamada bulundu. Enver Kiraz şu ifadelere yer verdi:

“Bugün 1 Mayıs işçinin, emekçinin, köylünün, çiftçinin, çalışanın, çalışamayanın, işsizin, herkesin bayramıdır. Bu bayramı bütün emekçiler adına yürekten bu meydanlarda kutluyorum. 1 Mayıs tatil olmasına rağmen basın emekçilerimiz, emniyet güçlerimiz de görev başındalar ve onların da bayramını kutluyorum. Emek en yüce değerdir. Emeğin haklarını korumak aslında insanlığa hizmet etmektir. İnsanlığı, açlığa, yoksulluğa mahkum etmeye hiç kimsenin hakkı olmaması lazım. Bu ülkedeki insanlığı açlığa, kar hırsına mahkum etmek ülkeye yapılabilecek en büyük ihanettir. Tüm kesimler üzerinde önemli baskıları yaşıyoruz ama bu baskıların en önemlisini de emekçiler yaşıyor. Emeği ile geçinenler yaşıyor. Hak araması mücadelesi verenler yaşıyor.İş cinayetleri de ülkemizde devam ediyor. Daha dün maden kazasında işçimizi kaybettik. Hiçbir işin fıtratında ölüm yoktur. Önlem vardır, güven vardır, güvenlik vardır. Dolayısıyla alınmayan önlemler sonucunda birçok iş cinayeti yaşanıyor. Birçok işçimizi kaybediyoruz. Kaybettiğimiz işçilerimizi de rahmetle anıyoruz. 1 Mayıs’ı birçok işçinin, emekçinin sorunu ile karşılıyoruz. Bir taşeron yasası var ama kanun hükmünde kararname ile geldi, yarın ne olacağı belirsizliğini koruyor. Dolayısı ile biz sürekli şunu savunduk. Bir tek kişi bile taşeron kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Çünkü taşeron ve kiralık işçilik yasası bir kölelik yasasıdır. Ve bunu asla kabul etmiyoruz.”

İŞSİZLİK MALATYA’DA VE TÜRKİYE’DE DEV BOYUTTA

Kiraz, işsizliğin hem Malatya’da hem de Türkiye’de dev boyutlara ulaştığını söyleyerek, “Bunun en bariz örneğini geçen gün İŞKUR önünde oluşan kuyruktan da anladık. 6 ay sadece temizlik işçisi olmak için işe girmeye çalışan binlerce kişinin orada saatlerce sıra beklediğini gördü. Son dönemlerde şeker fabrikaları da diğer fabrikalar gibi peşkeş çekiliyor ve biz Türkiye’nin dört bir yanında sesimizi yükselterek şeker vatandır vatan satılmaz diyoruz. Emeklilerin de önemli sorunları var. Dün bir açıklama geldi. Emekliye bayramda birer lira ikramiye verileceği duyuruldu. Bundan 3 yıl önce CHP’nin seçim bildirgesi neyse onu şimdi dillendirmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Başkan Kiraz’ın açıklamalarının ardından kalabalık sloganlar atarak, ellerinde pankartlar, davullar eşliğinde yürüyüşe başladı. Yürüyüş Milli Egemenlik Caddesi Yüzüncü Yıl Kavşağı’na kadar devam etti. Burada da sloganlar atıldı, halaylar çekildi.Malatya Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Tarık Kaya’da bir açıklamada bulundu.

YAĞAN DOLU ZOR ANLAR YAŞATTI

1 Mayıs kutlamaları devam ederken başlayan dolu zor anlar yaşattı ve programın son bulmasına neden oldu. Dolunun dinmesini bekleyen katılımcılar, basın mensupları ve emniyet mensupları dolunun ardından alanı terk etti.

Disk Genel İş Sendikası Malatya Temsilcisi, Gençlik Komitesi, KESK Malatya Şubeler Platformu, Mimarlar ve Mühendis Odaları Birliği, Çağdaş Avukatlar Derneği, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği de 1 Mayıs kutlamalarına katılanlar arasında yer aldı.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi

