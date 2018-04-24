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 Survivor'da  Kim Elendi?

Survivor'da 21 Nisan'da dokunulmazlık oynandı. İki takım karışınca artık rekabet daha da arttı. Takımların yarış kazanma olasılıkları artık berabere oldu artık.

 Survivor'da  Kim Elendi?

Survivor'da 21 Nisan'da dokunulmazlık oynandı. İki takım karışınca artık rekabet daha da arttı. Takımların yarış kazanma olasılıkları artık berabere oldu artık.

24 Nisan 2018 Salı 14:03
 Survivor'da  Kim Elendi?

KİM ELENDİ?

Bu akşam dokunulmazlık oyunu kazananı Gönüllüler oldu. Ünlülerden kimin elemeye çıkacağı merak konusu oldu. Survivor'da gün geçtikçe hırs daha da çok artıyor. Damla, Hilmicem ve Murat'ın karşı takıma geçmesi All starı sarssada, All star takımı yani yeni adıyla Ünlüler takımı performansından hiçbirşey kaybetmiyor. Son 2 oyunuda kazanan Ünlüler takımınla keyifler hayli yerinde. Sema ile dertleşen Sahra, Sema ile şakalasarak bu oyunuda kazanıcaz diyor. Öte yandan gönüllüler takımında ise yeni gelen takım arkadaşlarını adaya dahil etme kabullenme durumu hakim. Hakan hatipoğlu bu bölümde iddialı konuşuyor. Ünlüler takımından hem yataklarını geri alacaklarını hem de ödülü kazanıp karınlarını doyuracaklarını söylüyor. Survivor'da bu akşam ödül oyunu oynanacak. Ödül ise yine yarışmacıları çok heyecanlandırıyor. Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Oynanan dokunulmazlık oyunu Gönüllüler kaybetti. Gönüllülerden elenmek üzere aday çıkan isim Yağmur ve Cumali oldu.

SURVİVOR'DA YENİ DÖNEME GİRİLİYOR

Acun Ilıcalı Eleme konseyinde yeni bir döneme girildiğini açıkladı. Ilıcalı yarın akşam da bir konsey olacağı ve bu konseyde toplu bir sms oylaması yapılacağını açıkladı. Bu akşamki elemenin ardından bundan sonraki tüm elemelerde yapılan bu toplu sms oylamasına göre elemeler olacak.

PERFORMAS ÖDÜLLERİ BELLİ OLDU

Bu haftaki performs ödülleri sahiplerini buldu. Erkeklerde haftanın en iyi performans sergileyen yarışmacısı Gönüllüler takımında Hakan olurken, ikinci isim de yine aynı takımdan Anıl oldu. Kadınlar da ise ödüller yine Gönüllüler takımına gitti. Haftanın en iyi kadın yarışmacısı Birsen olurken, ikinci isim ise Nagihan oldu...

SURVİVOR KİM ELENDİ KİM GİTTİ?

Ve Survivor 2018'de adaya veda eden isim belli oldu. Bu hafta ünlüler takımının kaybettiği dokunulmazlık oyunlarının ardında Adem, Sahra ve Mustafa Kemal aday elenecek adaylar olmuştu. Bu üçlü arasından halktan en az oyu alarak adaya veda eden isim Sahra oldu.

Survivor'da oynanacak olan ödül oyununda büyük bir şok yaşanıyor. Ünlüler takımı yarışmacısı Elif, oyun oynandığı sırada kafasını arabanın demirine çarparak sakatlanıyor. Çığlıklarıyla adayı inleten Elif'e sağlık ekipleri ve arkadaşları müdahale ediyor. Elif'in durumunun ne olacağı merak konusu.

ARTIK SURVİVORDA 2 DOKUNULMAZLIK OYNANACAK!

Dokunulmazlık oyunlarda artık sistem eskiye döndü. Bu sezon haftada bir kez oynanan dokunulmazlık oyunu, artık 2 kez oynanacak. Elemeye 4 kişi çıkacak ve içlerinden bir kişi adaya veda edecek.Survivor'da yarışmaya veda eden isim Funda Alkayış oldu

İHA

Anahtar Kelimeler:
SurvivorFunda Alkayış
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