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Peker Açıkalın’dan Ivana Sert açıklaması

‘Karımı Gördünüz mü?’ filminin galası için filmin başrol oyuncularından Peker Açıkalın ile birlikte Nuri Alço ve Coşkun Göğen gibi bir çok oyuncu Karabük’ün Safranbolu ilçesine geldi.Vizyona giren ‘Karımı Gördünüz mü?’...

Peker Açıkalın’dan Ivana Sert açıklaması

‘Karımı Gördünüz mü?’ filminin galası için filmin başrol oyuncularından Peker Açıkalın ile birlikte Nuri Alço ve Coşkun Göğen gibi bir çok oyuncu Karabük’ün Safranbolu ilçesine geldi.Vizyona giren ‘Karımı Gördünüz mü?’...

06 Nisan 2018 Cuma 21:31
Peker Açıkalın’dan Ivana Sert açıklaması

‘Karımı Gördünüz mü?’ filminin galası için filmin başrol oyuncularından Peker Açıkalın ile birlikte Nuri Alço ve Coşkun Göğen gibi bir çok oyuncu Karabük’ün Safranbolu ilçesine geldi.

Vizyona giren ‘Karımı Gördünüz mü?’ filminin gala programı için filmin başrol oyuncularından Peker Açıkalın ile birlikte Nuri Alço ve Coşkun Göğen gibi bir çok oyuncu Safranbolu’ya geldi. Filmin Safranbolu’daki gala kokteyline Peker Açıkalın dışında diğer oyuncular katılırken, ünlü oyuncu yaklaşık 2.5 saat sonra programın yapıldığı mekana geldi. Burada bekleyen bazı oyuncuların yanı sıra ünlü oyuncu Nuri Alço saatlerce beklemekten sıkılınca yapımcılara saatine göstererek çok geç olduğunu belirtti.

“Alço tokalaşmak istemedi”

Açıkalan’ı beklemekten sıkılan oyuncuların basına poz verdiği sırada kokteylin yapıldığı mekana gelen ünlü oyuncu sanatçılarla tokalaşmaya başladığı sırada Coşkun Göğen’e yaptığı hareketi gören Alço sinirlenerek, Peker Açıkalın ile tokalaşmamak için yerinden ayrıldı. Bu sırada diğer oyuncularla tokalaşan ve şakalaşan Açıkalın poz vermeye geçtiği sırada Nuri Alço’ya elini uzattı, Alço elini cebinden çıkartarak tokalaştı.

“Kendisi bana, ustam, abim, hocam, öğretmenim der”

Dün katıldığı bir televizyon programında filmin başrolünü paylaştığı Ivana Sert’e ettiği hakaretin sorulduğu ünlü oyuncu Peker Açıkalın, “Kaç televizyona çıktığımı hatırlamıyorum. Yalan dolan haberlerle ilgilenmiyorum. Ivana hanım yapımcımın filme seçmiş olduğu bir kast. Diğer oyunculardan kendisini ayırt edecek bir davranış biçimine ne o, ne ben girdik. Kendisi bana, ustam, abim, hocam, öğretmenim der. Biz kendisi ile sevişiriz. Kendisi de çok profesyonel bir kişi. Ama kendi alanında” diye cevapladı.

Ivana Sert’in sarf ettiği sözler üzerine kendisine dava açacağının da sorulduğu Açıkalın, “Açabilir, bir şekilde bunlarla avukatlar ilgileniyor. Ben kötü niyetli bir şey olsaydı şuan amacımı açıklardım. Bir insan bir işi yapınca arkasında durmalı. Ivana hanım yapmış olduğu başka filminin PR’ını bizim setimizde yapamaz. Ondan dolayı kendisine biraz tepkiliyim ben” dedi.

Gazetecilerin yaşanan bu olaydan sonra bir daha kendisi ile çalışıp çalışmayacağı yönündeki bir soru ise Açıkalın şunları söyledi:

“İkinci filmi yaparsak buna kararı verecek olan yapımcı ben değilim. Ben oyuncu konumunda bir insanım. Bir şekilde yapımcı buna izin verirse Ivana hanım başımızın üzerinde tacı var. Benim tercihimi sorarsanız, bu ülkede tiyatro okuyan Türk kızı ve yetenekli oyuncular var ki, ben magazinden yola çıkarak popüler kültürle bugüne kadar gelmiş insanlarla iş yapacağıma profesyonel insanlarla iş yapmayı tercih ettim. Ekibimizde 35 kişilik bir kadro var bunların 34’ü tiyatro sanatçı.”

Gala programına geç geldiği ve Nuri Alço’nun kendisinin eli sıkmamak için ayrılması dikkat çektiği sorusu üzerine ise Peker Açıkalın,“ Nuri Alço mu rahatsız olmuş. Kendisi benim abim. Gidin kendisine sorun” dedi.

Açıkalın ayrıca kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranları ile fotoğraf çektirmeden mekandan ayrılarak, sinema severlerle filmi birlikte izledi.
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